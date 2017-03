Kalju ja Flora mängisid kaks korda katkenud kohtumise viiki

Esimest korda kustus staadionivalgus kohtumise kümnendal minutil ja pärast kümneminutilist pausi tulid pallurid väljakule tagasi. Seejärel saadi mängida mõned minutid ja valgus kustus taas.

Valgus saadi ka teistkordselt tööle, kuid poole võimsusega. Peakohtunik Kristo Tohver saabus väljakule üksi koos mängu inspektoriga ja uuris ametnikelt seisu. Pärast konsulteerimist nende ja mõlema meeskonna peatreeneriga otsustas Tohver mängu jätkata.

Väravateni jõuti teisel poolajal. 52. minutil viis Rauno Alliku pealöök Flora juhtima ja 74. minutil realiseeris penalti Andrei Sidorenkov. Eelnevalt oli saanud teise kollase kaardi Flora kaitsja Märten Kuusk.

Laupäeval peetakse Premium liigas veel neli teise vooru kohtumist. Vastamisi asuvad Pärnu Vaprus - Tartu Tammeka, Tallinna Levadia - Sillamäe Kalev, Viljandi Tulevik - Paide Linnameeskond ja Narva Trans - FCI.

Enne mängu:

Nõmme Kalju jaoks oli Premium liiga esimene voor äärmiselt positiivne, sest Pärnu Vaprus suudeti võõrsil alistada lausa 6:2. Vaprus aitas ka omalt poolt Kalju võidule kaasa, lüües kaks omaväravat. Lisaks tegid Kalju poolelt skoori ka Andrei Sidorenkov, Igor Subbotin, Peeter Klein ja Karl Mööl. Tänu paremale väravate vahele tõusis Kalju ka peale avavooru tabelis liidriks.

Flora pidi esimeses ringis nägema rohkem vaeva, kui Sportland Arenal kohtuti igipõlise rivaali Levadiaga. Flora jäi mängus esmalt kaotusseisu, kui Levadia ründaja Rimo Hunt saatis 17. minutil palli vastaste võrku. Flora omakorda vastas sellele 33. minutil läbi Rauno Sappineni, kes kõva võitluse tagajärjel viigistas mänguseisu. Rohkem väravaid kohtumises ei löödud ning mõlemad meeskonnad kindlustasid endale ühe punkti.

Eelmisel hooajal näitasid Kalju ja Flora küllaltki võrdseid omavahelisi mänge, kui neljast kohtumisest kolm lõppesid viigilise tulemusega ning ühel korral suutis Kalju 2:0 võidu napsata. Kumb meeskond jääb peale jääb peale sel korral ja, kuidas jagunevad olulised punktid saab näha reede õhtul.

Kalju peatreener Sergei Frantsev: “Hooaja alguses on igas mängus palju emotsioone, eriti Flora vastu, kes pretendeerib liigas kõrgetele kohtadele. Oleme vastavalt sellele mängule häälestatud.”

Kalju kaitsja Maximiliano Ugge: “Sel nädalal on meil väga oluline mäng meeskonna vastu, kes on meie konkurent tiitlile. On küll alles hooaja algus, aga mängud Floraga on olnud alati väga rasked, lisaks on näha, kuidas kõik tiimid on hooajaks kõvasti ettevalmistunud. Aga loomulikult kavatseme anda endast kõik, et enda staadionil, enda kodus ja enda fännide ees 3 punkti võita!”

Flora peatreener Arno Pijpers: “Me alustasime hooaega väga hästi. Mängisime hea mängu Levadia vastu ning jäin rahule mängukvaliteediga. Meil on olnud kaks mängu järjest tugeva võistkonnaga ja ka järgmine mäng on hetke tabeliliidriga. Peale seda mängu on näha, kui tugev on selle aasta liiga ja millises vormis on meie võistkond.”

Flora puurilukk Mait Toom: “Lähme Hiiu mändide vahele kolme punkti järele.”

Täispilet kohapeal maksab 10 eurot, Facebookis ürituse attendinga 3,5 eurot, lapsed kuni 14. Eluaastani ja pensionärid 2,5 eurot, eelmüük Piletilevis 2,5 eurot.