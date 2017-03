Lange motokeskuses selguvad suvel juunioride motokrossi maailmameistrid

29.-30. juulil kogunevad Tartumaale, Haaslava vallas asuvasse Lange motokeskusesse maailma parimad noored motokrossisõitjad, et selgitada välja 2017. aasta maailmameistrid. Võistlusklasse on kokku kolm, sõitjaid on oodata kuni 200 ja nad tulevad üle maailma ligi 30. riigist.

Eesti sõitjate jaoks on see hea võimalus kasutada koduraja eelist ja võidelda kodupubliku toetuse abil kõrgeimate kohtade nimel. Selle aasta suurim motospordisündmus on ka heategevusprojekt, kui sündmuse tulud lähevad läbi õnnetuse liikumispuude saanud laste toetuseks.

Juunioride motokrossi maailmameistrivõistlustel on eestlased läbi aastate näidanud suurepäraseid tulemusi. Tanel Leok, kes on meie edukaim sõitja motokrossi MM-sarjas, on tulnud juunioride maailmameistriks kahel järjestikulisel aastal, 2000 (85cc) ja 2001 (125cc). Gert Krestinov on tulnud aastatel 2004 (85 cc) ja 2006 (125 cc) MM'il hõbedale ja möödunud aastal tuli Meico Vettik 85cc klassis juunioride maailmameistrivõistlustel samuti hõbedale.

Juuli lõpus Lange motokeskuses sõidatavatel juunioride maailmameistrivõistlustel selguvad maailmameistrid kolmes klassis: 65cc, 85cc ja 125cc. Lange motokeskuse jaoks, mis on Skandinaavia ja Baltikumi üks moodsamaid motokomplekse, on sellise suurvõistluse korraldamine uus ja huvitav väljakutse.

Lauri Roosiorg, Lange motokeskus: „Oleme väga tänulikud nii maailmameistrivõistluste promootorile Youthstreamile kui ka Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioonile selle võimaluse eest korraldada selline suursündmus Lange Motokeskuses. Kindlasti näitab see meie keskuse tugevat taset nii Eestis kui ka välismaailmas. Samuti on see meile kinnituseks, et oleme oma asja õigesti ja hästi ajanud. Lisaks sellele on meil suur au ja kindlasti ka vastutus võõrustada siin ligi 30 riigi noori tippe ja näha kuidas Lange motokeskuses selguvad tänavused maailmameistrid.“

Nagu öeldud, on eestlased läbi aegade olnud juunoride motokrossi maailmameistrivõistlustel edukad ja ka kodus peetavale võistlusele minnakse selgete lootustega.

Helen Urbanik, Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon peasekretär: "Eesti noored lähevad kodurajal kindlasti kõrgeid kohti püüdma ning kutsun kõiki fänne neile raja kõrval kaasa elades veelgi hoogu juurde andma. Kohe algav hooaeg näitab täpsemalt, milline on meie sõitjate hoog, suurmad lootused on hetkel seotud Meico Vettikuga, kes eelmisel aastal tõi Venemaal peetud maailmameistrivõistlustelt koju hõbemedali. Kahtlemata on see aga kõigile meie noortele super võimalus osaleda maailmameistrivõistlustel ja võrrelda oma taset sõitjatega kogu maailmast. Ka mõjutab rahvusvahelise tiitlivõistluse toimumine Eestis spordiala positiivselt."

Lange motokeskuses on varem toimunud heategevuslik motokross Tanel Leok ja sõbrad, millega koguti raha läbi õnnetuse liikumispuude saanud laste toetuseks. Motokrossi juunioride maailmameistrivõistlustega kutsutakse taas sellisel moel heategevusliku raha kogumine ellu ja kogu sündmuse tulud lähevad läbi õnnetuse liikumispuude saanud laste toetuseks. Seda toetab ka kohapeal toimuv oksjon, kus läheb müüki tänaste motokrossi staaride ja ka värskete juunioride maailmameistrivõistluste sõiduvarustus.

Jaanika Klopets, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht: “Läbi varasemate heategevuskrosside saime üheskoos pakkuda õnnetuses liikumispuude saanud lastele ja nende peredele mitmeid positiivseid elamusi. Oleme äärmiselt rõõmsad, et selline koostöö jätkub, see tähendab meie kõigi jaoks palju. Täname ja aitame ka omalt poolt kaasa selle sündmuse toimumise osas ning kutsume kõiki Langele kaasa elama ja head tegema.”