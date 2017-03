Taaramäed tabas Tirreno-Adriatico velotuuril terviserike

Katjuša-Alpecini meeskonna ridades sõitev Rein Taaramäe kaotas Tirreno-Adriatico velotuuri teisel etapil võitjale Geraint Thomasele (Sky) 12 minutit ja 42 sekundit. Hiljem avaldas eestlane, et teda tabas salapärane tervisehäda.

„See aasta ei saa nagu üldse vedama,” kirjutas Taaramäe oma Facebooki lehel. „Tundus, et konditsioon juba võiks parem olla ja ootasin huviga Tirreno tuuri, mis algas eile meeskonna temposõiduga. Tänasele etapile tulin vastu kurnatud seisundis. Millegipärast hakkas õhtul kõht hullusti valutama ja oksendasin kõik mahlad välja ning magasin ainult 3 tundi. Kogu meeskond sõi sama sööki, aga teised on terved, nii et müsteerium.”

„Täna startisin ikka väga raske südamega. St mingit sõiduisu polnud ja mott oli väga maas. Etapi sain siiski läbi ja kannatama ei pidanud, sest ilm oli ilus ja suuri tõuse polnud. Loomulikult ma ei üritanudki end täiega tapma hakata, vaid võtsin lõpu kergelt. 2-3 päeva pean rahu säilitama ja siis võib äkki veel võidu ka sõita. Igatahes raske algus.”

Velotuuril sõidetakse täna kolmas, 204 km pikkune katse Monterotondo Marittimost Montalto di Castrosse.