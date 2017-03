Daisy Kudre sai suusaorienteerumise MM-i lühirajal 15. koha

Juba kolmanda kulla neilt võistlustelt võitis rootslanna Tove Alexandersson. Usutluses Rootsi ajakirjanikega tunnistas võitja, et naudib oma senise karjääri parimat vormi ning ootab põnevusega pärast homset puhkepäeva toimuvaid kahte ühisstardist distantsi tavarada ja teatesõitu.

Ka poodiumi madalamatel astmetel seisid samad võistlejad kui eile sprindis: hõbeda võitis Polina Frolova (RUS, +1.37), pronksi Salla Koskela (FIN, +2.07).

Doris Kudre pidi leppima 24. (+9.04) ja MM-i debütant 19-aastane Epp Paalberg 26. kohaga (+17.14). Kokku oli stardis 32 võistlejat.

Daisy Kudre kinnitas, et tänane võistlusrada oli tõsiselt põnev ja orienteerumistehniliselt väga keeruline. „Alates stardist kuni viimase punktini pidi olema väga keskendunud, et leida üles kõige kiiremad teevalikud ja need veatult ellu viia,“ sõnas ta. „Kahju, et hetkel on mu füüsiline vorm liidritest kõvasti kehvem, kuna selline rada sobib mulle ülihästi. Orienteerumise poolelt tegingi väga hea, praktiliselt veatu sõidu. Raja teine pool oli aga füüsiliselt väga raske ja ning seal kaotasin mitu kohta. Üldjoontes olen enda sooritusega rahul, tegin taas enda võimete kohase sõidu.“

Koondise treener-esindaja Raul Kudre lisas, et tänane lühirada oli ülesehitatud nii, et alguses oli kiire lamedam ja tehnilisem osa. „Raja murdepunkt oli kohas, kus maastiku madalast osast viis edasi tõeliselt raske pikk tõus. Just sellel tõusul kärisesid sisse suurimad vahed ning füüsiliselt tugevamad sportlased võtsid oma. Daisy alustas rada hästi, sõites kümne parema seas, kuid tõusuks tal jõudu ei jätkunud,“ tõdes Raul Kudre.

Doris Kudre tunnistas, et juba esimesse punkti minnes tuli tal viga sisse. „Ei julgenud rahulikult kaarti vaadata, kuna kohe metsa keerates oli raja ääres pildistamas hulgim arv fotograafe, lisaks lendas üks droon mu kohal,“ selgitas ta

Kõik tõdesid, et tegemist oli füüsiliselt väga raske, kuid kiire rajaga, kus laskumisedki olid rasked ja keerulised.

Homme on kavas meeste lühirada.