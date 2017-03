Neuville: proovime avapäeval ära kasutada oma parema stardipositsiooni

5,3-kilomeetrisel testikatsel näitas parimat kiirust kahel esimesel MM-rallil ebaõnnestunud Neuville, kellest 1,7 sekundit aeglasemalt läbis katse valitsev maailmameister, Fordil sõitev Sebastien Ogier. Kolmas oli põhjaiirlane Kris Meeke Citroenil.

"Peame sel nädalalõpul arukad olema," vahendas ETV spordisaade Neuville'i sõnu. "Proovime avapäeval ära kasutada oma parema stardipositsiooni. Kui see plaan toimib, püüame meeskonnale koguda olulisi punkte."

Ott Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja näitasid väga head kiirust katse esimesel läbimisel, kui edestasid ka soodsamat stardipositsiooni omanud konkurente. Tippsõitjad sõitsid katset aga 3-4 korda ning kokkuvõttes tuli Tänakul leppida kaheksanda ajaga, kaotust Neuville'le tuli 4,5 sekundit.

"Esimene ring läksime nii nagu me rallil stardime ja üllatavalt hea jälg oli sisse tulnud," ütles Tänak. "Kindlasti ei saa lihtne olema, aga loodetavasti mingi jälg ja mingi pidamine on, mis aitab kindlasti kaasa. Üleüldiselt tundus, et auto töötas enam-vähem ja suuri probleeme ei olnud."

Ralli esimene kiiruskatse sõidetakse Eesti aja järgi ööl vastu homset võistluskeskusest Leonist 400 kilomeetri kaugusel, pealinnas Mexico Citys.