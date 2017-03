Johan Talihärm: risk tasus end täna ära

Lamadestiirus kahel korral eksinud, kuid püstitiirus kiire nulli lasknud Talihärm kaotas võitjale 2.01,8. “Otsustasin püstitiirus riskida ja see tasus ära,” lausus Talihärm. “Sõiduga olen täna rahul. Iga tõusu otsas eestlased ergutasid, siis ei saanud lihtsalt ühtegi sekundit tagasi anda,” lisas laskesuusataja, et andis rajal endast täna kõik.



Meeste 10 km sprindis võidutsenud venelane Aleksandr Loginov läbis distantsi ajaga 25.14,0 (0+1). Teise koha sai võitja kaasmaalane Aleksei Volkov (+12,4; 0+0) ning poodiumi kolmanda koha hõivas norralane Henrik L’Abee-Lund (+27,9; 0+1).



“Rada oli täna küllaltki raske, sest mõnes kohas kippusid olud päris pehmeks minema,” selgitas Loginov. “Sellele vaatamata sain kenasti hakkama. Lasketiirus vedas täna rohkem, kui eile, tuul oli vaiksem, seega oli kergem ja stabiilsem,” oli venelane rahulolev. “Muidugi oleksin võinud ka puhtalt lasta, tegin ühe möödalasu, kuid see oli täielikult minu viga, sest ilm oli võistlemiseks väga hea,” lisas ta.



Homme on IBU karikasarjas puhkepäev, kuid laupäeval on Tehvandil kavas taas sprindidistantsid.