Eesti eriolümpia delegatsioon sõidab maailmamängudele

Mängud toimuvad 14.-25. märts Grazis, Ramsaus ja Sladmingis. Mängudele oodatakse ligi 3000 sportlast 107 riigist. Eestist osaleb 16 sportlast ning osaletakse murdmaasuusatamises ja saalihokis.

"See on suurim delegatsioon, kes kunagi talvistel maailmamängudel on osalenud. Oleme hästi valmistunud ja treeninud mitmes ettevalmistuslaagris ning nüüd on sportlased valmis andma endast parima," ütles delegatsioonijuht Tiina Möll pressiteate vahendusel.



Delegatsiooni koosseisuga saab tutvuda.

Eesti delegatsioon lendab Austriasse teisipäeva, 14. märtsi varahommikul ja naaseb laupäeval 25. märtsil.

Delegatsiooni pidulik teelelähetamine toimub Austria suursaadiku Doris Danleri kutsel Austria suursaatkonna residentsis Tallinna vanalinnas 13. märtsil kell 15.30. Tervitussõnad sportlastele ütlevad korraldajamaa Austria suursaadik Doris Danler ning Eriolümpia sünniriigi Ameerika Ühendriikide suursaadik James D. Melville.

Iga kahe aasta tagant kogunevad tuhanded eriolümpia sportlased üle maailma, et demonstreerida oma sportlikke võimeid ja tähistada eriolümpia talviseid ja suviseid maailmamänge. Esimesed maailmamängud toimusid 1968 ja sellest ajast alates on see maailmaklassi spordisündmus, mis paelub sponsoreid, meediat ja pealtvaatajaid. Aastas toimub üle maailma 108 000 eriolümpia võistlust erinevatel tasemetel.