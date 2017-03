Eesti noortele rallisõitjatele antakse hoogu juurde

FIA Euroopa autoralli meistrivõistluste (ERC) promootor Eurosport Events ja Eesti Autospordi Liit (EAL) alustasid koostööd, et toetada Eesti meistrivõistlustel R2 autode klassi sees peetava Estonian R2 Challenge arvestuses osalevaid noori rallitalente teel maailmameistrivõistluste poole.



Estonian R2 Challenge auhinnafond on tänavu 32 000 eurot. Estonian R2 Challenge peaauhind on 28 000 eurot, mis on mõeldud toetamaks osalemist neljal kas ERC Junior või JWRC etapil 2018. aastal. Teine koht saab auhinnaraha 3000 eurot ja kolmas 1000 eurot.

Rahvusvaheline koostöö ERC ja EAL vahel suurendab auhinnafondi väärtust 46 000 eurole, pakkudes noortele sõitjatele mitmeid suurepäraseid võimalusi eesmärgiga aidata jõuda neil rahvuslikult tasemelt maailma tasemele. ERC poolt on noortel võimalus sel teel läbida 3 astet : ERC Junior Experience koolitusprogramm, ERC Junior U27 meistrivõistlused (R2 autod) ja ERC Junior U28 meistrivõistlused (R5 autod).

Eurosport Events poolt pakutu on järgnev:

* Hooaja keskel (peale Tartu rallit) kolme esimest kohta hoidvad Estonian R2 Challenge võistlejad kaasatakse käesoleva aasta ERC Junior Experience treeningprogrammi, mille väärtus on 2550 eurot sõitja kohta (EAL katab 3 sõitja transpordi- ja majutuskulud). ERC Junior Experience treeningprogramm toimub neljal ERC Junior sarja etapil ja nii on võimalus osaleda kolmel etapil (Barum ralli Tšehhis, Rally di Roma Itaalias ja Rally Liepaja Lätis).

* Estonian R2 Challenge tänavuse hooaja kokkuvõttes kolm esimest võistlejat on vabastatud 2018. aastal ERC Junior U27 sarja maksust (väärtus 1500 eurot sõitja kohta), juhul kui nad otsustavad sarjas osaleda.



* Eurosport Events tasub Estonian R2 Challenge tänavuse võitja eest 2018. aastal nelja esimese ERC Junior U27 etapi stardimaksud (1000 eurot ralli), kui ta otsustab osaleda ERC Junior U27 sarjas. Juhul kui võitja soovib osaleda kõigil kuuel etapil, siis kahe järelejäänud etapi stardimaksud maksab EAL.

Jean-Baptiste Ley, ERC koordinaator: „Eestil ja Baltikumil on pikk ajalugu, mis puudutab häid ja kiireid rallisõitjaid, kes on jõudnud rahvusvahelisele tasemele. Oluline on, et see traditsioon jätkuks. Me teame, et Eesti Autospordi Liidu juhtimisel on ralli kui spordiala hästi juhitud, kuid me soovime ka oma panuse sellesse anda, et ralli jätkuvalt kasvaks ja et saaksime üheskoos pakkuda noortele sõitjatele võimalust ennast tõestada rahvusvahelisel tasemel.“

Margus Kiiver, Eesti Autospordi Liidu peasekretär: „Panus, millega Eurosport Events aitab kaasa noorte sõitjate arengule on suurepärane. Meie regioonis on palju häid ja kiireid sõitjaid ja see koostöö aitab kindlasti neil teha järgmist sammu liikumaks edasi. Ühtlasi leiame, et ERC poolt loodud kolmeastmeline süsteem on üks parimaid võimalusi liikumaks autoralli maailmameistrivõistlustele. See koostöö on tunnustuseks meie sõitjatele ja alaliidu tööle ning olen kindel, et tugevdab ka Eesti autoralli meistrivõistlusi.“

R2 klass, kus kasutatakse esiveolisi kuni 1,6 liitrise vabalthingava mootoriga ja 1 liitrise turbomootoriga autosid, on olnud viimastel aastatel väga tiheda konkurentsiga ja sellest klassist on edasi liigutud rahvusvahelistesse sarjadesse. Võrdsuse huvides sõidetakse Eesti autoralli meistrivõistlustel R2 autode klassis, mida rahvusvaheliselt nimetatakse Estonian R2 Challenge, DMACK rehvidega. Kuna eesmärk on toetada sõitjate osalemist kas JWRC või ERC Junior klassides, on auhinnaraha võitmisel vanusepiiranguks 17-26 eluaastat. Estonian R2 Challenge on avatud ka välisvõistlejatele.

Eesti autoralli meistrivõistluste teine etapp, Harju ralli sõidetakse 26.-27. mail.