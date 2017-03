Sihtasutus Noored Olümpiale kuulutab välja ainulaadse stipendiumikonkursi

Sihtasutus Noored Olümpiale stipendiumikonkursile võivad kandideerida kõik 18 kuni 25-aastased olümpiaalade sportlased, kellel on eesmärk jõuda spordimaailma absoluutsesse tippu. Konkursi võitjad saavad rahalise toe ja koolitused terveks olümpiatsükliks ehk kuni neljaks aastaks. 2017. aasta kevadel antakse välja kaks stipendiumit.

Sihtasutus Noored Olümpiale üks eestvedaja Valdur Jaht sõnab, et välja antav toetus on Eesti mõistes ainulaadne. „Spordis ei sünni tipptulemus üleöö vaid nõuab pikaajalist tööd. Seetõttu tahame, et noorel sportlasel oleks kindlus rahalise toe osas mitmeaastaseks perioodiks, et ta saaks täielikult pühenduda oma sportliku põhieesmärgi saavutamisele. Lisaks näeme, et noored vajavad arendavaid koolitusi ja tugiteenuseid, mis aitaksid kaasa nende kiiremale ja jätkusuutlikumale arengule,” selgitab Jaht.

2017. aastal väljaantaval stipendiumil on kaks osa: rahaline tugi, mida täiendavad vaimne treening (mindset-coaching) ja persoonibrändi koolitused. “Spordimaailmas on tagasilöögid paratamatud ja oluline on, et sportlane tuleks ka nendega toime,” sõnas Jaht, kelle hinnangul ongi vaimse treeningu üks suurimaid eesmärke õpetada sportlasi ka raskustega toime tulema ja oma eesmärkidele kindlaks jääma.

Möödunud hooajal pilootprojektina alustanud Sihtasutus Noored Olümpiale esimeseks stipendiaadiks valiti Marten Liiv. Toona oli stipendium pelgalt rahaline, kuid tänavu lisanduvad kiiruisutaja toetusele ka mindset-coaching ja persoonibrändi koolitused. Liivi sõnul on stipendium talle suureks abiks ning kutsub kõiki noorsportlasi julgelt kandideerima. “Julgustan kõiki sportlasi kandideerima Sihtasutus Noored Olümpiale toetusele. Kui Sinu eesmärk on jõuda olümpiale ja Sa usud endasse, siis tee seda kindlasti,” sõnab kiiruisutaja. “Kuna tegelen kiiruisutamisega ja pean enamuse ajast treenima välismaal on kulutused üsna suured, mistõttu sihtasutus Noored Olümpiale on mulle suureks abiks,” selgitab Liiv. “Üleminek juunioride seast täiskasvanute hulka on väga raske ning kindla toetaja abil on see märksa lihtsam,” on kiiruisutaja veendunud.

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2017. Lõpliku valiku teeb sihtasutus Noored Olümpiale stipendiumikomisjon 30. aprilliks.

Kandideerimistingimustega tutvuda ja stipendiumitaotlusi esitada saab siin: www.nooredolumpiale.ee/kandideerimine.

Sihtasutus Noored Olümpiale on loodud spordientusiastidest ettevõtjate eestvedamisel sooviga anda heategevuse kaudu oma panus Eesti spordi arengusse. Lisaks ettevõtjatele löövad sihtasutuse tegevuses kaasa mitmed Eesti sporditipud, sealhulgas olümpiavõitja Gerd Kanter, kes aitab komisjoniliikmena välja valida kõige potentsiaalikaimad ja motiveeritumad stipendiaadid. Sihtasutuse Noored Olümpiale kaudu on igal Eesti spordisõbral võimalik toetada uute spordieeskujude sündi.