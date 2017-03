Luis Enrique Barcelona imest: seda õhtut on raske sõnadesse panna

Hispaania meisterklubi, kes avakohtumise võõrsil kaotas 0:4 ning oli silmitsi Meistrite liigast pudenemisele enda kohta ootamatult varajases faasis, lõi kolmapäevases korduskohtumises viimasel kuuel minutil koguni kolm väravat ning sai hakkama enneolematu tagasitulekuga.

"Ükski laps, kes Nou Campil täna oli, ei unusta seda hetke kunagi. Samuti ka täiskasvanud. See on imeline sport hulludele inimestele," sõnas Enrique Reutersi vahendusel.

"Tänast õhtut on raske sõnadesse panna. See oli õudusfilmi stsenaarium, millel oli imeline algus ning atmosfäär ja pinge, mida ma Nou Campil pole kunagi veel näinud.

Euroopa klubisarjades polnud senises ajaloos keegi suutnud avakohtumises saadud neljaväravalist kaotust võiduks ümber pöörata. Luis Enrique tänas klubi fänne, kes neid raskel hetkel maha ei jätnud.

"Ma tahan tänada kõiki, kes pärast kaotust meisse edasi uskusid. Ma ei usu, et keegi loobus uskumast. Me riskisime kogu täiega ja see tõi ka tulemuse," lisas Enrique.

PSG peatreener Unai Emery oli pärast mängu väga löödud mees: "Barcelona on sellisteks asjadeks võimeline. Nende suhtumine viimastel minutitel oli kõik või mitte midagi. Meie klubi jaoks on see väga negatiivne kogemus, millest me peame õppima."