Tänak pärast testikatset: tundus, et auto töötas enam-vähem

"Tunne oli okei. Natukene töötasime auto kallal, sest olud olid suhteliselt erinevad, kui me Euroopas saime," sõnas Tänak ERR-ile.

"Üleüldiselt tundus, et autot töötas enam-vähem ja suuri probleeme ei olnud. Esimesel ringil läksime nii nagu me rallil stardime ja üllatavalt hea jälg oli sisse tulnud. Kindlasti ei saa lihtne olema, aga loodetavasti mingi jälg ja mingi pidamine on, see kindlasti aitab kaasa."

"Eks näis, mis linnakatse tuleb. Hommikul lendame kohale ja siis näeme olusid. Võiks olla lahe atmosfäär ja palju inimesi. Võiks olla lahe algus rallile," lisas eestlane.