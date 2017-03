Ott Tänak: Mehhiko teed on kohati siledad, kohati väga katkised

Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja on Mehhikos kohapeal olnud juba eelmise nädala lõpust ning on enne ralli algust koostamas kiiruslegendi ja tutvumas oludega kiiruskatsetel.

Mehhiko ralli sõidetakse Guanajuato piirkonnas, kus paljud katsed asuvad enam kui 2000 meetri kõrgusel ning see pärsib ka 1,6-liitrise turbomootoriga WRC auto jõudlust. Kuna Tänak asub MM-sarja kokkuvõttes kolmandal kohal, tuleb tal reedel rajale startida samuti kolmandana. See tähendab suuresti teepuhastaja rolli täitmist.

"Kindlasti midagi positiivset ei ole. Kohati on ees sõita keerulisem, kohati veidike parem, aga üldiselt saab kindlasti raske olema," sõnas Tänak ETV-le. "Aga eks näis, raske on hetkel aru saada, millised teed on: kohati tunduvad üsna siledad ja kohati väga katkised. Ma usun, et tuleb raske ralli."

Kui Ott Tänak läheb vastu juba oma kuuendale Mehhiko MM-rallile, siis kaardilugeja Martin Järveoja jaoks on tegemist alles teise korraga. Kuigi hooaja esimesed kaks etappi lõpetasid Tänak - Järveoja esikolmikus, siis Mehhiko tõotab tulla veelgi suurem väljakutse. "Ralli on väga pikk, raske ja keeruline. Siin mingit positsiooni praegu jagama hakata oleks veits vara. Eks me sõidame võimalikult kiiresti ja anname endast alati parima, aga eks siis pühapäevaks selgub, mis positsioonil me lõpetame."

Tänaku tööandja M-Sport on meeskondade arvestuses esikohal ning loodab oma sõitjatelt - Ott Tänakult ja Sebastien Ogier'lt ka Mehhikos sõitu kõrgetele kohtadele. "Tiim tahab kindlasti maksimumpunkte saada," lausus Tänak. "Hetkel on tiimarvestuses seis päris okei. Aga nagu teised rallit siiani - suhteliselt keeruline on enne rallit teada, kus oleme. Eks näis, mis saama hakkab ja mis seisus oma autoga oleme võrreldes teistega."

Mehhiko ralli testikatsega tehakse Guanjuatos algust Eesti aja järgi täna südaööl.