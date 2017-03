Peili ja Posti mäng tõi Rakverele kodus magusa võidu TTÜ üle

Rakvere kangelaseks kerkis ääremängija Tõnis Peil, kes tabas viimase paarikümne sekundi jooksul kaks tähtsat viset. Kõigepealt viis tema tabav kolmene 20 sekundit enne lõppu Rakvere ette 80:77, kuid Joonas Järveläinen suutis kaheksa sekundit enne lõppu kaugviskest viigistada. Kodumeeskonna viimasel rünnakul Siim-Markus Post eksis, aga meeskonnal õnnestus teenida ründelauapall ja Peil saatis viimasel sekundil palli siiski korvi.

Peili arvele jäi üheksa punkti ja seitse lauapalli. Rakvere resultatiivseim oli lausa 32 punkti kogunud Post. Karl-Johan Lipsu nimele jäi 15 punkti ja üheksa lauapalli. Kaotajate parimad olid Sander Viilup ja Rain Koort 16 ning Järveläinen 15 punktiga. Toomas Raadik panustas kaksikduubliga (12 punkti, 12 lauapalli).

Rakvere teenis selgemalt punkte kaugvisetest (8/28 vs 2/18 ehk 28,6% vs 11,1%), samas TTÜ tabas kaheseid 60-protsendiliselt (Rakvere vaid 41,9%). TTÜ domineeris ka lauas (39:33), kuid tegi natuke rohkem pallikaotusi (12 vs 9).

Tabeliseis: 1. Tartu Ülikool 25-2, 2. BC Kalev/Cramo 28-3, 3. AVIS Rapla 16-10, 4. Pärnu Sadam 15-12, 5. TTÜ KK 13-11, 6. TLÜ/Kalev 9-17, 7. Rakvere Tarvas/Palmse Metall 8-18, 8. BC Valga-Valka/Maks&Moorits 8-19, 9. G4S Noorteliiga 0-30.