Kelly Sildaru võistlemine Oslo X-Mängudel on tõsiselt ohus

Kelly isa Tõnis Sildaru nentis, et nii murettekitavat olukorda polegi neil varem olnud. Hooga on probleeme kõigil, isegi meestel, mistõttu jäeti täna ära meeste lumelaua pargisõidu kvalifikatsioon. Kui tavaliselt on kehvad libisemistingimused seotud ilmaga, siis siin otseselt kehvasti ehitatud pargiga, vahendab Delfi.

"Kui juba meestel ei ole hoogu, tähendab see, et naistel on veel vähem. Ja kui tulla Kelly juurde, siis me oleme viisakalt öeldes päris raskes seisus," sõnas Tõnis.

"Lumeolud on iseenesest okeid, lihtsalt rada on sellele nõlvale ehitatud esimest korda. Paberil tundub, et on läbi harjutatud, aga praktikas ei pruugi kõik asjaolud alati paika loksuda."

Kelly osalemine homses pargisõidus, mis algab Eesti aja järgi kell 18.30, selgub seega vahetult enne võistluse algust. "Kui me maandumisnõlvani välja ei lenda, vaid jääme nuki või platoo peale, siis riski ei võta ja võistlema ei lähe," lausus Tõnis.