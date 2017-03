Veideman Itaalias: olen siin, et aidata meeskonda ja mängijana areneda

A2 idadivisjonis mängiv Udine on kaotanud Itaalia liigas kolm viimast kohtumist ning tabelis asutakse 16 meeskonna konkurentsis kümnendal positsioonil. Järgmine mäng peetakse eeloleval pühapäeval võõrsil Imolaga, kus tõenäoliselt teeb debüüdi ka Veideman.

"See on minu teine kord väljaspool Eestit," lausus Veideman pressikonverentsil, viidates 2012. aastale, mil esindas lühiajaliselt Saksamaa meeskonda Bayreuthit. "See oli positiivne kogemus ja lootsin jääda teisekski hooajaks, kuid erinevatel põhjustel see ei õnnestunud. Loodan, et saan end siin Itaalias paremini avada."

Käimasoleva hooaja kohta sõnas Veideman järgmist: "Ma ei tunne liigat, veidi tunnen vaid treenerit. Ma tean, et meistrivõistlused on rasked. Olen siin, et aidata meeskonda nii palju kui võimalik ja mängijana areneda."

"Ma olen tagamängija ja võin vajadusel tegutseda mängujuhina," kirjeldas Veideman ennast. "Kas ma olen pühapäevaks valmis? Kindlasti ja seetõttu otsustasingi Udinesse tulla."