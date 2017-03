Autospordimaailma on tekkimas vormel-2 sari

Rahvusvahelise autospordiliidu presidendi Jean Todti sõnul on seni GP2 sarjana tuntud võidukihutamine muutumas tulevikuks vormel-2 sarjaks.

Todt sõnas FIA Auto ajakirja vahendusel, et muudatuse eesmärgiks on teha loogiline püramiid, kus kõige madalamal astmel asuks kardisport, millele järgneksid vormel-4, vormel-3, vormel-2 ja viimasena vormel-1.

Eelmisel nädalal rääkis sama juttu F1 sarja värske mootorispordi-alane tegevjuht Ross Brawn, kelle sõnul tuleks võtta õppust MotoGP-st ning laiendada F1 nädalavahetuse koosseisu.

"Mulle meeldiks näha, et vormel-2 ja vormel-3 oleks osa šõust ning nende sõitjad jõuaks vormel-ühte," lausus Oxfordis raamatuesitlusel viibinud Brawn. "Nii et võistlusele minnes näed vormel-2 ja vormel-3 sarja noori kutte, kelle nimed on vormel-1 sarja jõudes juba tuttavad."

GP2 sarja masinad on ka seni enamasti vormel-1 nädalavahetustel osalenud. Sarjas sõitnud meestest on hiljem F1 sarjas maailmameistriks tulnud nii Lewis Hamilton kui ka Nico Rosberg. Samas hiljuti kuningliku vormelisarjaga liitunud Max Verstappen, Daniil Kvjat, Esteban Ocon, Lance Stroll ja Pascal Wehrlein on leidnud tee F1 maailma muul viisil.

Tänavune GP2 sari algab aprilli keskel Bahreinis. Kokku sõidetakse 11 etappi. Mullu tuli meistriks prantslane Pierry Gasly, kes edestas kaheksa punktiga itaallast Antonio Giovinazzit.