Daisy Kudre sai suusaorienteerumise MM-il 14. koha

Naisteklassis said neilt võistlustelt juba oma teised medalid kõik eilse sprinditeate parimad: võitis Tove Alexandersson Rootsist (13.54), teine oli venelanna Polina Forlova (+ 8 sek) ja kolmas soomlanna Salla Koski (+18 sek). Alexanderssoni jaoks oli see neljas järjestikune suusaorienteerumise MM-i sprindi kuldmedal, eelmised on aastatest 2011, 2013 ja 2015.

Eestlannasid oli võistlustules kolm, nende tulemused:

14. Daisy Kudre +2.04,

20. Doris Kudre +2.48,

27. Epp Paalberg +6.18.

"Füüsiline vorm on mul sel aastal selgelt nõrgem kui esikümnesse sõitjatel, kuid olen rahul, et suutsin tänagi enda olukorras peaaegu maksimumi võtta ning sellega ka MM-il enda parima individuaaldistantsi koha saavutada," sõnas Daisy Kudre pressiteate vahendusel. "Paar kehva teevalikut ning kukkumine raja algusosas annavad motivatsiooni, et homme veel parem sooritus teha."

"Teevalik jäi mõnda punkti minnes lõpuni vaatamata ning seetõttu kulutasin etapi jooksul kaardilugemisele palju lisaaega," tunnistas Doris Kudre. "Olin täna (kaardilugemises) üldse liigagi kontrolliv ja ebakindel. Raja lõpuosa oli mulle juba fûüsiliselt raske, aga olen enda soorituse ja lõppkohaga siiski enam-vähem rahul. Meeldib see, et võistlused toimuvad siin pärastlõunal, enesetunne on enne võistlust ja võistluse ajal parem kui tavaliselt."

Kokku oli võistlemas 55 meest ja 32 naist.

Meesteklassis jätkus põnevust kuni viimase võistleja Ulrik Nordbergi (aeg 13.51) finišini. Alles raja viimasel kilomeetril võistlust juhtima läinud rootslane oli finišis vaid kaks sekundit kiirem kui Vene koondise liider Andrei Lamov. Ulrik Nordbergi võit rikkus ära nii venelaste kolmikvõidu kui nende kodupubliku peomeeleolu. Kolmandaks jäi Sergei Gorlanov (+13) ning omakorda temast ja pjedestaalist kahe sekundi kaugusele jäi 4. koha saanud Kirill Veselov (+15).

Veebruaris Soomes Imatral Euroopa meistrivõistlustel sprindis viienda koha saanud Mattis Jaama jäi seekord võitjast maha 1.47 ja sai 20. koha. Jaama hinnangul oli tema tänane sõit üsna sarnane eilsele. Eesti koondise liider tõdes, et ta ei ole MMiks piisavalt heasse sõiduvormi tõusnud ning kaotust kogunes palju. "Tehnilise poolega jään enam-vähem rahule, mõni teevaliku viga tuli sisse, kuid suurematest apsudest suutsin hoiduda," võttis Mattis Jaama oma tänase sõidu siiski positiivselt kokku.

Teiste Eesti meeste tulemused:

36. Even Toomas +3.32

38. Margus Hallik + 3.37

40. Ilmar Udam + 3.48

Neljapäeval on suusaorienteerumise MM-il kavas naiste lühirada, mehed puhkavad ning selgitavad lühiraja maailmameistrid reedel.