Napoli president: Põhja-Itaalia ajakirjanikud vihkavad mind ja Napolit

„Põhja-Itaalia ajakirjanikud vihkavad mind, nad vihkavad Napolit, sest nad on Põhja-Itaalia teenistuses,“ sõnas De Laurentiis pärast kohtumist, mille järel Napoli Meistrite liigast välja kukkus. De Laurentiis lisas, et päevaleht Gazzetta dello Sport on „Interi, Juventuse ja AC Milani ajaleht“.

Samuti lisas karismaatiline, kuid vastuoluline ning Põhja- ja Lõuna-Itaalia vahel valitsevate erinevuste pikaajaliseks kriitikuks olnud De Laurentiis, et meedias spekuleeritud tüli tema ning meeskonna peatreeneri Maurizio Sarri vahel on samuti Põhja ajalehtede väljamõeldiseks. Gazzetta teatas, et De Laurentiisi sõnad „on ohtlikud ning ajaleht on kõigi itaallaste teenistuses“.

Eelmisel nädalal kaotas Napoli Itaalia karikavõistluste poolfinaali avakohtumises Torino Juventusele 1:3 ning Napoli linnapea ütles matši järel tehtud avalduses, et „napollaste jaoks on kõik raskem“.