Dirk Nowitzkist sai kuues 30 000 punktini jõudnud mängija NBA ajaloos

Sealjuures on Nowitzki esimeseks mitte-ameeriklaseks, kes tähiseni jõudnud, lisaks sakslasele on kogu karjääri jooksul ühes meeskonnas mängides tähiseni jõudnud ka Karl Malone (Utah Jazz) ning Kobe Bryant (Lakers).

„See on olnud hullumeelne teekond paljude tipphetkede ning paljude madalseisudega, kuid te jäite minu selja taha ning me oleme vastu pidanud,“ ütles Nowitzki lõpuvile järel publikule. „Loodetavasti on palju veel tulekul.“

„Dirk on olnud tõeline professionaal ning meie mängule suurepärane saadik,“ tõdes NBA komissar Adam Silver. „Tema viimane saavutus tõendab veelgi tema kui ühe NBA kõigi aegade parima mängija pärandit.“

NBA kõigi aegade skooritabel:

1. Kareem Abdul-Jabbar, 38 387 punkti

2. Karl Malone, 36 928 punkti

3. Kobe Bryant, 33 643 punkti

4. Michael Jordan, 32 292 punkti

5. Wilt Chamberlain, 31 419 punkti

6. Dirk Nowitzki, 30 005 punkti