Kirpu saavutust korranud Loit: see annab lootust tulevikuks

"Kadettides ootasin küll enamat. Vehklemine mulle endale meeldis, pigem häiris kõige rohkem see, et ma ise tahtsin nii palju ja tänu sellel nagu see psüühika ei pidanud vastu nii hästi," ütles Loit intervjuus ERR-ile. "Ootasin enamat. Tänane võistluspäev meeldis natuke rohkem, kuigi koht oli halvem, sest täna vehklesin vabamalt just nii nagu vehklen ja see meeldis. Kahju vaid, et vastase stiil nii väga ei sobinud."

Eredat sähvatust Bulgaarias ei tulnud, kuid hooaja jooksul näidatud stabiilsus tõi Loidile kadettide seas Euroopa karikasarja üldvõidu ja see on hea märk tulevikuks, sest üheksa aastat tagasi võitis sama karika Erika Kirpu.

"Eks ikka on eriline, et kui juba nii hea vehkleja on kunagi seda võitnud, siis see annab ikka lootust tulevikuks. See on päris suur tunnustus ja tähendab, et selle hooaja olen teinud stabiilselt. Kõige kõvem auhind seni," tõdes Loit.

Ülehomme on juunioride EM-il naiskonnavõistlus ja aprilli alguses uus võimalus noolida medalit kadettide ja juunioride maailmameistrivõistlustel. "Hooaeg on olnud stabiilne, kuid kahjuks see kõige magusam asi veel ei tulnud. Hea, et MM kiirelt tuleb," sõnas Loit. "Praegu on üpris normaalne vorm ja kui Tallinnasse tagasi tulen, siis hakkan taas vormi lihvima ja teen nii palju trenni kui saan, et MM-il endast parim anda."