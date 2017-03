Rapla sai viimastel sekunditel jagu Valga-Valkast

47 sekundit enne kohtumise lõpuvilet viigistas Valga mängija Ivars Zvigurs seisu 70:70-le, Raplale tõi võidu Domen Bratoz, kes tabas mõlemad vabavisked. Mängida jäi veel kolm sekundit ja Valga poolelt proovis kaugviset Sandis Silavs, kuid ei tabanud.

Bratoz oli 26 punktiga Rapla resultatiivseim, Indrek Kajupank lisas 15 ja Thomas van-der-Mars 11 punkti, lisaks võttis hollandlane 14 lauapalli. Valga parim oli Ivars Zvigurs 17 punktiga.

Pärnu Sadam oli võõrsil kindlalt 83:69 parem G4S Noorteliigast. Võitjatele tõi Edvinas Seskus 34 punkti ja võttis 11 lauapalli, Noorteliiga eest viskas Taavi Jurkatamm 15 punkti.

Rapla on 16 võidu ja 10 kaotusega liigatabelis kolmas, Pärnu (14 võitu – 12 kaotust) on viies, Valga-Valka (8-19) seitsmes ning kõik senised 29 kohtumist kaotanud G4S Noorteliiga on viimasel ehk üheksandal kohal.