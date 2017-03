Kullamäe: õnneks pidasime vastu, kuigi närvikõdi oli kõvasti

Tartlaste parim oli kodumaal hoogu sattunud Dominykas Milka 26 punkti ja seitsme lauapalliga.

"Mul on hea meel, et võitsime ning samuti, et saime mängu üle algusest peale kontrolli. Selleta oleks meil väga keeruline olnud, kuid et tegime tugeva alguse, hakkas ka vastane veidi enam rapsima. Mängu lõpp oli ikkagi pingeline – see 8-10-punktine vahe, kui all on -2…," ütles Tartu peatreener Gert Kullamäe pressiteate vahendusel. "Üks vise siia-sinna ja mäng on läinud. Õnneks pidasime vastu, kuigi närvikõdi oli kõvasti. Kokkuvõttes oli aga ikkagi hea, siin oli raske võita. Au meestele!"

"Poolfinaalis tuleb ilmselt pool Tartut vastu – Žabas, Dimsa ja Dilys," muigas Kullamäe tuleviku poole vaadates. "Kindlasti ei ole nad nõrgem vastane, nii et tuleb ka järgmises ringis paras tükk tööd."

Tartu Ülikooli järgmine kohtumine on sel reedel Raplas kohaliku AVIS Rapla vastu Alexela KML-i raames algusega kell 19. Balti liiga esimese poolfinaali kokkuleppimiseks tuleb aga esmalt ära oodata vastane, kes saab lõplikult selgeks homme, 8. märtsil, mil kohtuvad Pieno zvagzdes ning Liepaja/Triobet, esimesel avamängust all üheksapunktiline eduseis.