10-punktilisest kaotusseisust välja tulnud Rapla naiskond sai magusa võidu

Rapla naiskond sõitis Kiievisse Misnkist, kus pühapäeval peeti samuti kohtumine Balti liiga raames – üleeile kaotati Minskis Tsmokile 51:67.

Kiievis jäi FCR Media/Rapla KK avaveerandi järel taha 22:24, kuid pääses poolajaks ette 44:39. Kolmas veerand kuulus skooriga 21:15 Kiievile, mistõttu enne viimast veerandit oli kodunaiskond ees 60:59.

Neljanda veerandi neljanda minuti keskpaigaks oli seis tablool 73:63 Tim-Scufi kasuks. Järgneva kahe minuti jooksul tuli Rapla ometi peaaegu järele – peamiselt vedasid naiskonda Laina Mesila-Kaarmann, Pirgit Püü ja Darja Lipinskaja (3 pt) - kaotusseis 4.21 enne lõppu 71:73.

Kolm minutit jäi mängida, kui Francisca Donders tabas kaugelt viigiseisuks 76:76. Kiiev läks veel ette, aga Püü ja Dondersi vabavisetest (4/4) oli peagi ees taas Eesti klubi 80:79 – 1.16 enne lõppu. Vastaste üks liidreid Vita Horobets tegi seejärel jooksu ning Annika Köster kasvatas (2+1) Mesila-Kaarmanni söödust edu 83:79-le.

Horobets pani kolmese mööda, Püü sai laua ning korra tabas Ellen-Anett Põldmaa veel mõlemad vabavisked – seega ilus 85:81 võit Ukraina pealinnast.

Tim-Scuf võitis laua 31-30, korvisöödud ka neile 22-18, pallikaotusi oli Raplal 10, Kiievil 12, vaheltlõiked Rapla kasuks 6-3. Kahepunktivisked Kiievile 44 vs 39%, kolmesed Rapla kasuks 50 vs 40%, vabavisked Raplale 95 vs 87%.

Pirgit Püü oli lähedal kolmikduublile, tuues 21 punkti, võttes üheksa lauapalli ja andes kaheksa korvisöötu. Laina Mesila-Kaarmann lisas 16 punkti ja seitse lauapalli, Francisca Donders viskas 17 punkti.