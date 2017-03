Rallikrossi EM-sarjas on põhisõitjatena üles antud neli eestlast

Supercari arvestuses on põhisõitjaid registreeritud koguni 29 põhisõitjat kümnest erinevast riigist. Eestist on nimekirjas Mart Tikkerbär (Tikkri Motorsport), kes hakkab sõitma Ford Fiestaga ning Andri Õun (Reinsalu Sport), kelle sõiduvahendiks on samuti Ford Fiesta. Õun oli üles antud ka mullu, kuid ta startis viiest etapist vaid neljal, lõpetades Riias 17. kohaga.

Euroopa meistriks tuli mullu 18-aastane rootslane Kevin Hansen, kes sel hooajal võistleb juba MM-sarjas. Küll aga püüavad EM-tiitlit 2014. aasta Euroopa meister Robin Larsson ja 2015. aasta meister Tommy Rustad.

Super1600 klassis on üles antud 24 põhisõitjat, nende seas Janno Ligur (Ligur Racing), kes sõidab Škoda Fabiaga ning Siim Saluri (RS Racing Team), kes võistleb Renault Twingoga. Eelmisel hooajal sai Ligur üldarvestuses kaheksanda ja Saluri 15. koha, Euroopa meistriks tuli ungarlane Krisztian Szabo vaid ühepunktilise eduga taanlase Ulrik Linnemanni ees, mõlemad mehed on võistlustules ka sel aastal.

Hooaeg algab aprilli esimestel päevadel Barcelonas, kus lisaks MM-etapile on Supercari ja TouringCari EM-etapp. Kokku on Supercari arvestuses viis EM-etappi, Super1600 klassil on kuus etappi, esimesena asutakse joonele 22.-23. aprillini Portugalis.

MM-sarjas on kogu hooajaks üles antud 18 sõitjat, neist kuus võistlevad individuaalses arvestuses ja 12 püüavad lisaks ka meeskondlikke punkte.

Tiitlikaitsjana asub võistlustulle rootslane Mattias Ekström, kelle tiimikaaslane on taas soomlane Toomas Heikkinen, lisaks kuulub EKS meeskonna ridadesse ka lätlane Reinis Nitišs, kes võistleb individuaalses arvestuses. EKS on ka tiimide valitsev maailmameister. Kõigi kolme autoks on Audi S1.

Kolme autoga (Peugeot 208) on väljas ka Team Peugeot-Hansen, neist Timmy Hansen ja Sebastien Loeb koguvad punkte ka meeskondlikus arvestuses, individuaalses arvestuses võistleb Kevin Hansen.

Hoonigan Racingu tiim on eelmise aastaga võrreldes muutumatu, meeskonda kuuluvad mullune MM-pronks Andreas Bakkerud ja Ken Block, kes mõlemad sõidavad Ford Focus RS RX-iga.

Sel hooajal ei tee MM-sarjas kaasa Ford Olsbergs MSE, nende eelmise aasta sõitjatest siirdus Kevin Eriksson MJP Racing Teami, kus tema meeskonnakaaslaseks on kahekordne DTM-i meister Timo Scheider, Niclas Grönholm võistleb tänavu individuaalses arvestuses M-Spordi Ford Fiestaga. Ka Erikssoni ja Scheideri sõiduvahendiks on Ford Fiesta.

Kahekordsel maailmameistril Petter Solbergil on tänavusest tehasetugi, jaanuari alguses lõi ta käed Volkswageniga. Tiim kannab nime PSRX Volkswagen Sweden ning eelmise hooaja neljandana lõpetanud Solbergi meeskonnakaaslane on mullune MM-hõbe Johan Kristoffersson, mõlemad sõidavad Volkswagen Polo GTI-ga.

Uue meeskonnana liitub MM-sarjaga Team STARD, kelle Ford Fiestade rooli istuvad venelane Timur Timerzjanov ja lätlane Janis Baumanis.

Individuaalsete sõitjatena asuvad võistlustulle veel JB Dubourg (DA Racing), kes sõidab Peugeot 208-ga, Guy Wilks (Loco World RX Team), kelle sõiduvahendiks on Volkswagen Polo ning Kornel Lukacs (Speedy Motorsport), kes sõidab Kia Rioga.