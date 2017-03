Eestlased said suusaorienteerumise MM-il sprinditeates 7. koha

Kulla võitis Rootsi, pronksi Venemaa (+0.53) ja hõbeda Soome (+1.52). Eesti võistkonda edastasid veel ka Norra (+2.48), Bulgaaria (3.18) ja Tšehhi (+3.20).

Eesmärgiks oli tulla kuue parima sekka, ent tulemusega jäädi pigem rahule, sest saavutati läbi ajaloo parim tulemus sprinditeates. „ Üldiselt olen enda sõiduga rahul – võitlesin algusest lõpuni nii kuidas jõudsin ja tegin tehniliselt ka korraliku soorituse. Kuus tiimi olid täna lihtsalt tugevamad,“ ütles Daisy Kudre.

Mattis Jaama oli oma sõiduga rahulolematum: „Tänase sõiduga ma kindlasti rahule ei jää. Tegin rajal mõningaid väiksemaid mõttetuid vigu, mille peale kulus väärtuslikke sekundeid. Hea rütm ja sujuvus olid puudu. Samuti polnud tunne sõidu peal kõige parem ning füüsiliselt raskematel etappidel jäi kiirusest puudu. Loodan, et järgnevatel päevadel suudan teha veidi parema soorituse.“

Homme on MM-il kavas individuaalne sprint. Võistlused toimuvad kuuel päeval järjest ja startide algused on vahemikus kl 9-10 Eesti aja järgi. Kahest esimesest päevast tehakse TV-otseülekanded. Kõigil päevadel on võimalik jälgida ka veebiülekandeid.