FIS kaebas Therese Johaugile määratud leebe karistuse otsuse edasi

Rahvusvaheline Suusaliit FIS teatas teisipäeval, et nad otsustasid kaevata kohtusse Norra Olümpiakomitee poolt Therese Johaugile määratud 13 kuu pikkuse võistluskeelu positiivse dopinguproovi andmise tõttu.

FIS-i dopingupaneel analüüsis juhtumit ning otsustas, et norralannale määratud karistus on liiga leebe. Mäletatavasti põhjendas Norra Olümpiakomitee tavapärasest kergema karistuse määramist sellega, et Johaug kasutas dopingainet sisaldanud huulekreemi kogemata ning seega ei vastutanud täielikult tagajärgede eest.

FIS selle põhjendusega aga ei nõustu: "Määratud karistus on vastaval skaalal liiga kerge ning see ei kajasta rikkumise tegelikku raskusastet. Fakt oli, et Therese Johaug jättis tähelepanuta ravimi pakendile punaselt trükitud dopingainete sisalduse hoiatuse, kuigi ravim oli tema jaoks tundmatu ning ostetud võõrast riigist."

FIS teatas oma pressiteates ühtlasi, et otsus kaevatakse edasi Spordi Arbitraažikohtusse ning rohkem sel teemal kommentaare hetkel ei jagata.