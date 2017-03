Noorte rannavõrkpalli karikasari jõuab Saaremaale

Noorte rannavõrkpalli karikasari stardib Kohilas, kus mängitakse 16.-18. juunini. Ülejäänud kolm etappi ja ka Eesti meistrivõistlused peetakse kõik juuli nädalalõppudel. Esmalt võõrustab sarja 7.-9. juulini Pärnu, siis siirdub karikasari uue kohana Saaremaale (14.-16. juuli) ja seejärel selguvad parimad Viljandis (21.-23. juuli). Võitjad selgitatakse kuni 14-, kuni 16-, kuni 18- ja kuni 20-aastaste noorte seas.

Pärast karikasarja lõppu on järg noorte Eesti meistrivõistluste käes, mis toimuvad sarnaselt eelmisele aastale ka tänavu Tartus (28.-30. juuli). Rahvusvahelise väljundi saavad noored 1.-2. juulini Pärnu rannas, kus toimub järjekorras seitsmes Shelli rannavolle festival. Mullu said meie noored mõõtu võtta Kasahstani, Läti, Soome ja Venemaa eakaaslastelt.

„Loodan, et kõik noored võrkpallisõbrad märgivad kalendris need kuupäevad ära ja hakkavad soojade ilmade tulekul aegsasti harjutama. Rannavõrkpall on suurepärane võimalus veeta suvi sportlikult ja rannas mängimine annab kõvasti mitmekülgsust ja osavust juurde ka saalivõrkpalli peale mõeldes,” lausus Eesti Võrkpalli Liidu rannavõrkpalli projektijuht Urmas Piik.

Samas innustab ta juba noorte seas säravaid tiitleid pälvinud ning rahvusvahelistel võistlustel eakaaslastega jõudu proovinud paare osalema ka Eesti täiskasvanute etappidel. „Näiteks vennad Tammearud, Rasmus Meius ja paljud teisedki poisid-tüdrukud saaksid seal juurde hindamatud võistluskogemust,” sõnas Piik. Peagi saab paika ka täiskasvanute karikasarja kalender.

Kõige operatiivsemat infot nii noorte võistluste kui ka muu Eesti rannavõrkpalli kohta leiab uutest rannavolle sotsiaalmeedia kanalitest. Facebooki lehekülje aadress on https://www.facebook.com/eestirannavolle/ ja Instagrami oma https://www.instagram.com/rannavolle/.

Eesti noorte rannavõrkpalli karikasarja ajakava:

16.-18. juuni - Kohila

7.-9. juuli - Pärnu

14.-16. juuli - Saaremaa

21.-23. juuli - Viljandi

28.-30. juuli – Eesti meistrivõistlused Tartus