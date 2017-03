Cavaliersi uus tsenter sai enne jalaluu murdmist mängida vaid 58 sekundit

32-aastane austraallasest keskmängija, kes tänavuse hooaja esimese poole pallis Dallas Mavericksis, sai platsil olla vaid 58 sekundit. Trauma juhtus teise veerandaja alguses, kui Bogut põrkas kokku Miami Heati mängija Okaro White'ga.

Cavaliersi staar LeBron James kommenteeris ESPN-i vahendusel: "See oli väga karm moment. Me olime väga õnnelikud, et ta meie klubiga liitus. See on väga raske hetk tema jaoks ja ka meie klubi jaoks."

Jamesi sõnul sai ta kohe aru, et tegemist on tõsise traumaga: "Kohe, kui see kokkupõrge toimus, siis ma kuulsin luu murdumist. Läksin tema juurde ja ta ütles, et luu on katki, aga ma juba teadsin seda, kuna ma kuulsin raksu."

Cavaliers kaotas lõpuks Miami Heati vastu ka mängu, kui alal jäädi numbritega 98:106. Dion Waiters viskas võitjate parimana 29 punkti ning Cavaliersi poolel vastas Kyrie Irving 32 silma ja 7 lauapalliga ning LeBron James 30 punkti, 17 lauapalli ja 6 sööduga.