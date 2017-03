Siim Tenno klubi on Saksamaal talvepausilt naasnud hea hooga

Saksamaa tugevuselt viiendal liigatasemel palliv endine Tartu Tammeka poolkaitsja Siim Tenno on talvepausijärgetes esimeses kahes mängus võidurõõmu tundnud.

MTV Gifhornis Tammeka endise treeneri Uwe Erkenbrecheri käe all mängiv Tenno on puhkuse järel teeninud kaks 2:1 võitu vastavalt Hannoveri Arminia ja FC Wunstorfi üle. Tenno on mõlemas mängus Gifhorni põhikoosseisu kuulunud, kirjutab Soccernet.ee.

Wunstorf on seejuures tabeli teine meeskond ning Arminia kuues, mis muutis võidud oluliselt magusamaks. "Jätkasime oma head seeriat ja suutsime järjekordselt tõestada, et oleme suutelised kõigiga siin liigas mängima, piisab ainult tahtest ja kõvast võitlusvaimust," kirjutas Tenno oma Facebooki fännilehel.

Liigatabelis on Gifhorn küll 19 mängust kogutud 23 punktiga 16 meeskonna seas 11. kohal, kuid hetkevormilt ollakse liiga parimad. Ainsa meeskonnana pole viimase viie kohtumise jooksul kaotusekibedust tuntud.