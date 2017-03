TLÜ tuli Lätist suure võiduga, Tsmoki võttis FCR Media/Rapla KK-lt revanši

Naiste korvpalli Eesti tippklubid pidasid nädalavahetusel võõrsil mänge eri liigades. Kui Tallinna Ülikooli saatis Eesti-Läti Ühisliigas Riias edu, siis FCR Media/Rapla KK pidi Balti liiga (BWBL) arvestuses Minskis vastu võtma veenva kaotuse Tsmokilt, keda kodus võideti.

TLÜ noppis ootamatult lihtsa võidu Riia TTT juunioride üle – 81:43 (39:17). Juba avaveerandi järel oli meie naiskonna edu Olimpiskais Sports Centris 26:11. TLÜ suurim edu oli 43 silma.

Laud kuulus TLÜ-le 55-36, korvisöödud 26-6. Kahesed üsna võrdsed (41 vs 35 % TLÜ-le), samas kolmesed eestlannadele 45 vs 13 %, vv 75 vs 60 %.

Greeta Üprus tõi 18 punkti (12/7), neli kaugviset tabanud Petra Noponen 16 pt, Trine Kasemägi 14+9 lp, Samantha MacKay 12+6+8, Viive-Kai Rebane 10+10+2, Kätlin Korjus 9+7 lp.

Teises vahegrupis (5.-11. kohad) on tabeliseis: FCR Media/Rapla KK 14-3, TLÜ 12-5, TTT J. 10-9, Tartu Ülikool/Kalev 5-10, Läti Ülikool 4-14, G4S Noorteliiga 3-14, Läti U16 2-14.

Kõrgemas seltskonnas jäi Lappeenranta Catzi ja Riia TTT kahemängune seeria Soomes sedakorda üks-üks. Avamängu laupäeval võitsid lätlased 89:50, teise kohtumise soomlased 78:74. Esinelik reastub: TTT 9-1, Catz 8-4, Liepaja 3-6, RSU/Merks 0-9.

Balti liigas (BWBL) kohtus FCR Media/Rapla KK Minski Tsmokiga, keda 8. veebruaril Raplas võideti 75:66. Nüüd võõrsil oli meie naiskonda raske soosikuks pidada. Nii ka läks. Võõrustajad said revanši tulemusega 67:51 (36:32).

Peamine murrang tekkiski kolmanda veerandiga, mille Minsk võitis 15:8 (selle sisse mahtus ka spurt 11:0). Pikal reisil olnud Eesti klubi oligi hädas visektabavusega; nende 68-st üritusest läbis korvirõnga vaid 23. Ehk alla 34 %.

FCR Media-Rapla KK: Francisca Donders 16, Pirgit Püü 12, Laina Mesila-Kaarmann 11, Darja Lipinskaja 8.