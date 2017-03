Eesti naiste jalgpallikoondis sõidab Küprosele turniirile

Turniiril on kaks kolmeliikmelist alagruppi. Eesti kuulub ühte alagruppi Bahreini ja Leeduga, kellega mängitakse vastavalt 11. ja 13. märtsil. Teise alagrupi moodustavad Läti, Malta ning Küpros. Esmalt peavad naiskonnad enda alagruppides kaks kohtumist ning seejärel kohtuvad omavahel alagruppide võitjad, teised kohad ning kolmandad kohad. Eesti viimane mäng toimub 15. märtsil ning vastane selgub seega alagrupimängude tulemuste põhjal.

Koondise jaoks on tegemist ettevalmistusega aprillis toimuvaks MM-valikturniiri eelringiks, kus eestlannade vastasteks on Gruusia, Läti ja Kasahstan. Aphrodite Cup on peatreener Indrek Zelinski sõnul hea võimalus naiskonna komplekteerimiseks valikturniiri jaoks. “Eesmärgiks on leida parim võimalik koosseis, millega aprillikuus minna Gruusiasse valikturniiri mängima. Kõik välismängijad kahjuks ei saa Küprosele kaasa sõita, aga paljud tulevad. Loodetavasti saame palju infot selle kohta, kuidas asjad toimivad, kes millises seisus on ja, kuidas välismängijad ja Eestis olevad mängijad omavahel väljakul klapivad,” sõnastas peatreener mõned sihid turniiri jaoks.

Alates jaanuarikuu lõpust on koondis teinud ka igal nädalal ühistreeninguid, millest võtavad enamasti osa Eestis olevad mängijad. Zelinski sõnul on talvine ettevalmistus läinud kenasti. “Treeningud on läinud normaalselt. Suurem osa tööst on jäänud ikkagi klubide kanda, sest mängijatel on rohkem kontaktaega klubide juures. Koondise kogunemised on olnud rohkem selle ideega, et tutvustada mängijatele minu lähenemist ja ideid, et nemad saaksid tuttavamaks minu käekirjaga ja mina õpiksin neid rohkem tundma. Hooajaks ettevalmistamine ja valmisolek on suures osas klubide pärusmaa, mis on üsna loogiline ja usun, et see on olnud päris hea.”

Turniirile on kutsutud järgmised mängijad:

Väravavahid

Getter Laar (21.11.1989) – FC Metz (FRA) 45/0

Imbi Hoop (15.12.1988) – Nõmme Kalju FC 20/0

Getriin Strigin (07.07.1996) – FC Granada (ESP) 1/0

Kaitsjad

Pille Raadik (12.02.1987) – Aland United (FIN) 53/0

Anete Paulus (27.09.1991) – Pärnu JK 41/1

Daniela Mona Lambin (14.02.1991) – TPV (FIN) 32/1

Liis Pello (07.02.1988) – FC Kirkop United (MAL) 25/1

Liis Lepik (02.10.1994) – Tallinna FC Flora 17/1

Ketlin Saar (02.05.1997) – Pärnu JK 15/0

Saskia Sonnberg (18.05.1991) - Ballerup-Skovlunde Fodbold (DEN) 11/0

Elizaveta Rutkovskaja (09.12.1997) – Pärnu JK 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Katrin Loo (02.01.1991) – Tallinna FC Flora 75/15

Kethy Õunpuu (04.12.1987) – Tallinna FC Flora 74/3

Eneli Vals (27.05.1991) – Tallinna FC Flora 43/2

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Pärnu JK 36/3

Kairi Himanen (11.11.1992) – Pärnu JK 30/1

Merily Toom (20.08.1994) – Pärnu JK 30/1

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 15/0

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 10/1

Ulrika Tülp (20.06.1991) – Pärnu JK 1/0