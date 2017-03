Kauri Kõiv IBU karikaetapi eel: oodata on konkurentsitihedat võistlust

Käesoleval hooajal neljal korral MK punktidele jõudnud Kõiv kinnitab, et asub kodusel võistlusel starti. “Juba hooaega planeerides soovisin, et saaksin osaleda ka Otepää etapil. Tegemist on piisavalt kõva tasemega võistlusega, et sellel osaleda ning kui vaadata ka seda, et esindatud on 32 riiki, siis kahtlemata saab konkurents olema tihe,” rääkis Kõiv, kes on kindel, et näha saab põnevaid võistluseid. Samuti lisas Kõiv, et kodustel võistlustel osalemine on alati veidi erilisem kui võistelda võõras riigis: “Väga palju annab juurde see, et raja ääres on su omad sõbrad ja tuttavad sind ergutamas,” rääkis Kõiv.



Kui spordis räägitakse väga palju koduväljaku eelisest, siis kas laskesuusatamises see samuti mingit rolli mängib? “Otseselt mitte. Pigem on just nii, et kuna meie tiir on tuultele üsna avatud, siis on tõenäosus, et laskmisel eksitakse rohkem ja seal ei ole abi sellest, kas tegu on koduse lasketiiruga või mitte,” kirjeldas Kõiv Otepääl valitsevaid olusid.



Kõivu tänavuse hooaja kõrgeim tulemus pärineb Östersundi maailmakarikaetapilt, mil ta saavutas tavadistantsil 21. koha. Selle koha plaanib Kõiv kindlasti Otepääl üle sõita. “Minu eesmärk on võidelda kõrgeimate kohtade nimel,” on Kõiv endas kindel. Olenemata, et IBU karikasari on MK järel tugevuselt teine võistlussari, on kõrged kohad ka siin au sees. “Tase on tugev ning esikümne sõitjad on kõik sellised mehed, kes maailmakarikal end punktidele sõidavad,” lisas sportlane.



IBU karikasarja Otepää etapp saab alguse 8. märtsil paarissprindi ja segateatevõistlusega. Kõiv asub starti kahel sprindietapil, mis on kavas 9. ja 11. märtsil.



Võistlused on pealtvaatajatele tasuta.



Ajakava:

Kolmapäev, 8. märts

10.00 Paaristeatevõistlus

12.30 Segateatevõistlus



Neljapäev, 9. märts

10.00 Sprint 7,5km Naised

13.00 Sprint 10km Mehed



Laupäev, 11. märts

10.00 Sprint 7,5km Naised

13.00 Sprint 10km Mehed



Pühapäev, 12. märts

10.00 Paaristeatevõistlus

12.30 Segateatevõistlus