IBU karikaetapi korraldaja: teeme võistlusteks rada raskemaks

Viimane etapp võib Eestisse meelitad rohkem sportlasi, kuid see pole korralduskomitee liikme Karel Kulbini jaoks probleemiks. "Võistlejate arv otseselt meid ei mõjuta," ütles "Spordipühapäeva" stuudios käinud Kulbin. "Keerulisemaks tegi olukorra aga see, et Saksamaal kehva ilma tõttu ära jäänud segateade anti meile. Seetõttu venivad võistlused meil ühe päeva võrra pikemaks."

Kuna sportlaste jaoks on prioriteediks MK, siis IBU karikale oma parimaid reeglina välja ei panda. Nii pole täpselt teada, mis koosseisus osaleb Otepääl Eesti võistkond. "Meestest tulevad starti Kauri Kõiv, Johan Talihärm ja Tarvi Sikk," loetles Kulbin. "Naistest ei oska ma nii täpselt öelda."

Kulbini sõnul on kaugemaks sihiks MK-etapi Otepääle toomine. "Järgmisel aastal toimub meil noorte ja juunioride MM, mille korraldamine on raskem, kuna võistluste periood on pikem ja meile saabub rohkem riike," lausus Kulbin. "MK-etappi on meil lootust saada 2022. aastal."

IBU etapiks muudavad korraldajad rada. "Seni on Tepää laskesuusaringi peetud üheks lihtsamaks ning seetõttu teeme selle raskemaks," rääkis Kulbin. "Muudame tiirust väljumist ning toome sisse tõusu, mis oli murdmaasuusatamise MK-etapi sprindirajal."