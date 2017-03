Jari-Matti Latvala: mul pole Mehhikos erilisi võiduvõimalusi

"Ma ei usu, et meil on seal võiduvõimalusi," lausus Toyota rooli keerav soomlane. "Reaalne olukord on see, et me stardime esimesena ja peame teistele teed lahti lükkama. Mullu startis esimesena Sebastien Ogier ja mina seitsmendana ning avapäeva lõpuks edestasin teda 40 sekundiga."

Mehhiko ralli saab Latvala meelest Toyota jaoks olema kogu hooaja peale kõige raskemaks. "Kui teistel tiimidel on Mehhikost kogemus olemas, siis meil mitte," lausus Latvala. "Oleme küll tegelenud simulatsiooniga, kuid me ei tea, kuidas asjad reaalselt välja kukuvad."