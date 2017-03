Kohila naiskonna peatreener: vastane oli meist igas elemendis üle

Kolmel eelneval aastal Balti liiga meistriks kroonitud Kohila alustas reedel alanud finaalturniiri tugevalt, kui alistas veerandfinaalis Leedu naiskonna Alytuse 3:1. Poolfinaalis oli Kohila vastane Tartu Ülikool/Eeden, kellele ei loovutatud enam ühtegi geimi. Sellepärast oligi üllatav, et hästi häälestatud ja finaali pingevabalt mängima läinud Kohila kaotas Kaunasele seal lausa 0:3, kogudes ise geimides vastavalt 20, 18 ja 16 punkti.

"Kaotusel ja kaotusel on vahe," ütles Kohila naiskonna peatreener Peeter Vahtra Vikerraadiole. "Seekord oli vastane meist igas elemendis selgelt parem. Kuna neil õnnestus kõik, meil aga mitte midagi, siis ei oskagi põdema hakata."

Sellest hooajast on Kohilal ette näidata juba Eesti karikavõit ning ka meistrivõistlustel on tegemist tugeva favoriidiga. Vahtra sõnul ei ole Balti liiga hõbe kindlasti midagi, mille pärast pead norgu lasta. "Kolm aastat oleme võitnud ja nüüd saime teise koha. Kuigi tahtnuks võita, pole kurvastamiseks põhjust," lausus Vahtra. "Pealegi oleme normaalsel päeval Kaunasega võrdsed."

Eelmisel hooajal viimaseks jäänud Tartu Ülikool/Eeden tõusis esmakordselt Baltimaade kolme edukaima võistkonna hulka, teenides pronksmedali. Peeter Vahtra peab väga tähtsaks seda, et kogenud mängijate tagasitulekuga on Tartu tõusnud igati arvestatavaks võistkonnaks, kus mängijate, treeneri ja klubi vaheline kolmnurk hästi töötab. "Nad tegid võimsa tõusu ning mängisid välja maksimaalse tulemuse," analüüsis Vahtra. "Tartul on ühtne naiskond ning nad mängivad võistkondlikku korrektset mängu. Tartlannad suudavad kõiki võita ja on kõigile ohtlikuks vastaseks."

Kohila naiskonna hooaeg jätkub juba sellel nädalal, kui reedel võõrustatakse Eesti meistrivõistluste poolfinaali avamängus Tallinna Ülikooli.