Flora naiskonna väravavahil on kolm mängueelset rituaali

"Mul on putsakotis väike lukuga sahtel, kus sees on mõned väiksed tähendusega meened. Alati mängupäeva hommikul võtan need välja ja räägin nendega, kuidas täna mängida tahan, millel on põhirõhk jms," vahendas Soccernet.ee Ploompuu sõnu.

"Teiseks sirvin ma oma jalgpallivihikut. Kui ma mängima hakkasin, võtsin endale ühe vihiku, kuhu olen kirjutanud erinevatest mänguolukordadest, mõned inspireerivad laused ja palju muud. Ning kolmandaks pakin oma spordikoti kindla süsteemi järgi valmis. Pärast mida olen mänguks täielikult valmis!"