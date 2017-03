Serviti võõrustab käsipalliliigas Viimsit ja Kehra Viljandit

Klubid saavad vaheturniirile kaasa pooled eelmisest kolmest ringist teenitud punktid, mis vajadusel ümmardati täisarvuks ülespoole.



Seega mängivad vaheturniiril nelja tugevama võistkonna seas Põlva Serviti (16 punkti), HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (14 punkti), Viimsi/Tööriistamarket (13 punkti) ja Viljandi HC (12 punkti). Tagumises kolmikus madistavad HC Tallas (4 punkti), SK Tapa (3 punkti) ja Aruküla (2 punkti).



Vaheturniiri avavooru telemäng peetakse kolmapäeval Kehras, kui HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võõrustab Viljandi HC-d.



7.03 (kell 19.00) Aruküla Põhikool: Aruküla - SK Tapa

Omavahelised mängud. 1. ring: 25:26; 2. ring: 19:24; 3. ring: 26:25



Aruküla võõrustab vaheturniiri avaringis SK Tapat. Kodumeeskonna peatreener Toivo Järv tõdes kohtumise eel, et meeskonnal on sisu näitamise aeg käes ja teisipäevane kohtumine on mõlema meeskonna jaoks üks hooaja tähtsamaid.



"Kui me selle kohtumise kaotame, on juba väga keeruline veerandfinaali pääseda," sõnas Järv ja uskus, et tema hoolealuste konditsioon on hea. Möödunud nädalal anti kõva lahing HC Kehra/Horizon Pulp&Paperile. "Meeskond tundub valmis olevat."



Tapa peatreener Elmu Koppelmann sõnas, et eelmises voorus suutsid tema hoolealused Viljandi vastu ligemale 50 minutit korralikul tasemel mängu näidata. "Meil on olnud sel hooajal probleeme väravavahist mööda viskamisega. Loodetavasti läheb teisipäeval paremini."



8.03 (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti - HC Viimsi/Tööriistamarket

Omavahelised mängud. 1. ring: 41:23; 2. ring: 26:33; 3. ring: 33:27



Kolmanda ringi viimastes voorudes nõrgemate meeskondade üle kindlaid võite noppinud Serviti sai tugevama vastasega üle pika aja jõudu katsuda nädalavahetusel, kui Balti liigas alistati Dobele Tenax.



"Mulle endale tugevate mängude paus väga hästi ei mõjunud. Balti liiga mäng oli ikka päris kandiline nii mul kui kogu võistkonnal," sõnas Serviti mängumees Kristjan Muuga ja lisas, et tiitlikaitsja seisundist peab õige pildi andma siiski kolmapäevane mäng.



Serviti on sel hooajal korra Viimsi/Tööriistamarketile ka kaotanud, kuid Muuga uskus, et kodusaalis nad külalistel end üllatada ei luba.



Viimsi/Tööriistamarketi peatreener Ain Pinnonen sõnas, et tema hoolealuseid painab taas "Põlva gripp". "Mihkel Vaher ja Priidik Neps jäävad kindlasti eemale. Rail Ageni ja Aleksander Oganezovi kohta ei oska veel öelda," loetles Pinnonen meeskonna laatsareti.



Pinnonen lisas, et kui tema hoolealused suudavad tugevat kaitset mängida, on võimalik Servitile vastu hakata. "Kui kaitse ei pea, siis tulevad põlvakad kiiresti meile selga."



8.03 (kell 19.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Viljandi HC

Omavahelised mängud. 1. ring: 17:25; 2. ring: 24:20; 3. ring: 20:21



Kolmanda ringi järel teist kohta hoidva HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi peatreener Indrek Lillsoo kurtis, et nädalavahetuse Balti liiga kohtumised jätsid paar tema hoolealust vigastuspausile ning meeskond on reisimisest väsinud.



"Samas on Viljandi samas seisus. Kolmapäevaks tuleb nädalavahetusest välja puhata. Usun, et läheb võrdseks ja kõvaks andmiseks," sõnas Lillsoo ja ütles, et ei julge võitjat ennustada.



Ka Viljandi loots Marko Koks sõnas, et taastumine on kolmapäevase kohtumise võtmesõna. Lisaks lootis ta, et meeskond suudab rünnakuid edukalt lõpetada. "Sel hooajal on selgelt näha olnud, et kui realiseerimisega hätta jääme, on meil Kehra vastu raske."