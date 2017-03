Leverkuseni Bayer palkas peatreeneriks endise Türgi koondislase

Mullune pronks Leverkusen on tänavu 23. vooru järel 30 punktiga kümnendal kohal. Kogu hooaja keskmike hulgas veetnud Bayer on kaotanud kaks viimast kohtumist. Enne allajäämist Dortmundile tunnistati kodus Mainzi 2:0 paremust. Meistrite liigas on jõutud kaheksandikfinaali, kus avakohtumises kaotati Madridi Atleticole omal väljakul 2:4.

42-aastane Saksamaal Stuttgardis sündinud poolkaitsja Korkut esindas Türgi koondis 42 korda ning lõi nendes kohtumistes ühe värava. Klubitasandil on mees kandnud Stuttgarter Kickersi, Istanbuli Fenerbahce, Real Sociedadi, Espanyoli, Istanbuli Besiktase ja Genclerbirligi särki. Peatreenerina on ta töötanud Hannoveris ning Kaiserslauternis.