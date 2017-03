Kindla võidu saanud Ardo Kreegi klubi on koha veerandfinaalis taganud

Eesti võrkpallihuvilistele ohtralt põnevust pakkuvates Prantsusmaa liigades hakkab vaikselt läbi saama põhiturniir. Nii meeste kui ka naiste kõrgeimas sarjas on pidada veel kolme vooru kohtumised, esiliigas on võistkondadel mängida neli või viis matši.

Meeste kõrgliigas on kõige paremas seisus neljandal kohal olev Ardo Kreegi meeskond Pariisi Volley. Koht veerandfinaalis on juba kindel. Timo Tammemaa ja Andri Aganits peavad eesmärgile jõudmiseks veel pingutama, sest Toulouse ja Poitiers paiknevad tabeli keskel ehk lähedal kriitilisele tsoonile. Kohtadel seitse ja kaheksa olevad võistkonnad on kogunud 26 punkti ja edestavad järgnevat Nantes´i nelja punktiga, vahendab Volley.ee.

B-divisjonis on šanss kõrgliigasse tõusta Kert Toobalil ja Rennes Volley´il. Hetkel ollakse teised. Ühe enammängu pidanud Tourcoingust lahutab neli punkti. Mullune naiste meister Saint-Raphaël (Anna Kajalina) ei tunne end veel kindlalt, kuuludes 26 punktiga kolmikusse, kes jagavad kuuendat-kaheksandat kohta. Päris põhjas sipleb Terville´i Florange, kus püüab kohaneda Eliise Hollas.

Lõppenud nädalavahetusel ei andnud Pariisi meeskond võimalusi tabeli punasele laternale, võites võõrsil Narbonne´i 3:0 (26:24, 30:28, 25:21). Ardo Kreek lõi kümnest tõstest punktiks seitse (+5) ja tegi ühe hea bloki.

Toulouse kaotas kodus liider Chaumont´le 0:3 (20:25, 17:25, 23:25). Timo Tammemaa osales vaid kolmandas geimis ja tõi kaks punkti. Ajaccio oli tasavägises mängus üle Poitiers´st 3:2 (25:22, 21:25, 21:25, 25:17, 16:14). Andri Aganits sai protokolli viis punkti, neist neli rünnakul ja ühe blokis.

Terville´i naiskond sai kaotuse Evreux´lt, mis numbriliselt väljendus 0:3 (17:25, 17:25, 25:27). Eliise Hollassai tööd kahes geimis, kogudes rünnaku ja serviga kaks ning blokiga ühe punkti. Anna Kajalina tõi vaid kaks punkti (17 tõstest) Saint-Raphaël 0:3 (13:25, 23:25, 16:25) mängus tabeli kolmanda Le Cannet´ga.

Soome meeste meistrisarjas on põhiturniiri lõpuni minna kaks nädalat. Pühapäevases matšis sai Pielavesi Sampo koduväljakul lüüa Loimaa Hurrikaanilt 2:3 (19:25, 22:25, 25:21, 25:22, 12:15). Andrus Raadiku 29-st punktist 26 tulid rünnakul. Seejuures näitas nurgaründaja väga head protsenti, lõpetades edukalt kolm viiendikku tõstetest ning pälvides ka koha vooru sümboolsesse võistkonda. Martti Keel mängis kolmes viimases geimis ja lõi kaks ässpallingut. Sampo on 56 punktiga kolmas, Hurrikaani juhib 72 punktiga.

Naiste meistriliiga põhiturniir saab läbi alanud nädalaga ja Rovaniemi Wovo hoiab hetkel seitsmendat positsiooni. Punkte on neil küll kahe võrra vähem kui Huittineni LP-Vampulal, ent enamvõit annab eelise Kristiine Miileni naiskonnale. Eile alistati Salo LP Viesti 3:2 (25:23, 25:23, 22:25, 21:25, 15:8). Eestlanna tõi üleplatsimängijana 27 punkti, millest kolm tulid blokiga ja kaks pallinguga. Võimas esitus tõi samamoodi koha sümboolsesse koosseisu.