Ujumisliidu peatreener: sporti pole mõtet teaduseta teha

Viimased paarkümmend aastat on teinud Jürgenson teadustööd, juhendanud tudengeid ja treeninud sportlasi. Akadeemiline taust on tema hinnangul peatreeneri ametis väga oluline. "Ma usun, et see omab minu töös väga olulist rolli. Mul on tihe koostöö ja side laborite, spordiarstide, teadusinimestega. Ka endal on taust ja kogemus olemas," sõnas Jürgenson.

"Ma arvan, et ei ole mõtet seda riiulis hoida. Toome igapäevaellu sisse. Vaatame, mis sellised liigutused teevad. Teadust ei ole mõtet riiulisse teha ja sporti pole mõtet ilma teaduseta teha. Paneme need kaks asja kokku ja ma usun, et see annab meile oluliselt parema süsteemi ja võimalused, et sportlased saaksid oma potentsiaali ära kasutada."

"Loomulikult ei ole need sammud tähtsad vaid ujumises, vaid kogu spordis tervikuna," jätkas peatreener. "Kõik teised alaliidud või spordialad peaksid selle peale mõtlema. Ja sõltuvalt oma ala spetsiifikast. Ma usun, et see on vajalik suund, ilma milleta spordis ei saa."

Jürgensoni sõnul meie ujujate juures hetkel mingeid suuri valukohti ei ole, aga tõi mõned kohad siiski välja. "Kindlasti on meil mõned sellised nõrgemad kohad skeletilihassüsteemis, millele tuleb tähelepanu pöörata. Võib-olla riskitegurid, mis viitavad sellele, kui samas vaimus jätkata, võime saada vigastuse, mis takistab meie edasist ettevalmistust."