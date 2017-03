Marek Lemsalu: Flora treenerid moodustavad huvitava koosluse

Flora alustas hooaega nukra 0:5 kaotusega superkarikamängus FCI vastu, kuid liiga esimeses voorus tehti Tallinna Levadiaga südikas 1:1 viik.

"Ma arvan, et florakate peatreener Pijpers ütles hästi: poleks meil seda superkarika laksu olnud, siis väga suure tõenäosusega võinuks laks tulla Levadia vastu. See oligi uuele kaitseliinile proovikivi," sõnas Lemsalu intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Nad tegid kolme-nelja päevaga väga suured korrektuurid ära ja mehed tegid enda sees tõenäoliselt palju tööd ja see oli selgelt platsil näha. Iga kaotus on kaotus, aga see võib viia järgmise võiduni. Poisid said kõvasti kogemusi."

Lemsalu sõnul näitab siiski edasine hooaeg, kuidas Flora treenerid meeskonna käima saavad. Pijpersi kõrval jätkab abitreenerina ja klubi spordidirektorina Norbert Hurt, kes oli eelmise hooaja esimesel poolel veel peatreener.

"On ju räägitud sellest, et Pijpers on Florasse toodud inglise tüüpi mänedžeri rolli, kes justkui kõrgemalt-kaugemalt juhib treeningtööd," sõnas Lemsalu ja lisas, et põhitöö jääb jätkuvalt teiste treenerite kanda.

"See on huvitav kooslus ja võib tekitada mitmeid küsimusi. Justkui öeldi, et Hurdaga on kõik lõpetatud ja äkki ilmub jälle välja ja põhivastutus on antud Pijpersile. Loomulikult platsi äärest on tema see, kes otsustavaid juhendusi ja võimukamaid repliike ütleb. Selge see, et tema on šeff. Aga antakse Hurdale ja teistele veel võimalusi Pijpersi kõrval õppida."

Lemsalu puutus Pijpersiga kokku ka mängijana, kuigi klubis hollandlase käe all otseselt ei mänginud. "Mina temaga klubitasandil kokku ei puutunud, aga tegin trenni temaga, kui mul klubi ei olnud ja siis koondisetasandil puutusin kokku.

"Ta oli täiesti nagu uued tuuled. Nüüd on ajad muidugi muutunud ja jalgpall muutub kiiresti. Aga tol hetkel hästi uus suund, distsipliin ja... nagu ikka igal treeneri oma käekiri ja Hollandi koolkond oli väga tuntav. Ma arvan, et tol hetkel sobis ta meile ideaalselt."

Flora hooaja teine liigamäng leiab aset juba sel reedel Hiiu kunstmurustaadionil Nõmme Kalju vastu. Kell 19.30 algav mäng on nähtav ka ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.