NBA: Curry jõudis uue tähiseni, Porzingis kordas isiklikku rekordit

Curry tabas võõrsil New York Knicksi vastu viis kaugviset ja karjääri jooksul on tal kogunenud neid nüüd 1833, millega möödus Chauncey Billupsist (1830) ja asus kümnendale positsioonile. Vastava tabeli kindel liider on Ray Allen (2973).

Warriors võitis mängu 112:105 (29:18, 20:32, 35:26, 28:29) ja Curry kogus 31 silma, aga tervikuna oma esitusega vist päris rahule jääda ei saa, sest tabas viskeid väljakult vaid 11/24. Lisaks võttis ta kaheksa lauapalli ja jagas kuus resultatiivset söötu.

Klay Thompson toetas Curryt 29 punktiga. Knicksi parim oli 28 punktiga Derrick Rose. Lätlane Kristaps Porzingis pakkus taas suurepärase esituse - tema arvele jäi 24 punkti ja karjääri rekordit kordavad 15 lauapalli.

Curry viis tabavat kaugviset:

Curry karjääri Top 10 kaugvisked:

Tulemused: Atlanta - Indiana 96:97, New York - Golden State 105:112, Phoenix - Boston 109:106, Washington - Orlando 115:114, Sacramento 109:110, Dallas - Oklahoma City 104:89, LA Lakers - New Orleans 97:105.