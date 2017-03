Siim-Sander Vene klubi tunnistas CSKA suurt üleolekut

Nižni Novgorod suutis kuulsa vastasega võrdselt heidelda avaveerandi keskele, aga esimesele pausile läks pealinnaklubi juba üheksapunktise eduseisuga. Seejärel enam tagasivaatamist ei olnud ja lõpuks võideti 36 silmaga.

Vene viibis platsil lausa 37 minutit ja viskas kümme punkti (kahesed 4/7, kolmesed 0/5, vabavisked 2/2). Lisaks võttis eestlane kolm lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas korra palli ja tegi kaks viga. Tema kasutegur üheksa oli kodumeeskonna paremuselt kolmas.

Nižni Novgorodi resultatiivseimad olid 15 punktiga Pjotr Gubanov ja Dijon Thompson. Võitjatele tõi Cory Higgins 19, Vitali Fridzon 15 ja Nikita Kurbanov 14 punktiga. Nando De Colo piirdus 14 minuti ja viie punktiga. Milos Teodosic kaasa ei teinud.

Nižni Novgorod on kuue võidu ja 13 kaotusega liigas üheksandal kohal ehk praegu esimesena play-off'ist väljas. Kaheksandal kohal asuval Jenisseil on kaheksa võitu ja kümme kaotust. Moskva CSKA on 17 võidu ja kahe kaotusega liider. Eesti klubi Kalev/Cramo (4-13) asub 13 võistkonna konkurentsis 11. positsioonil.