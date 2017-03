Ainar Karlson võitis 12. Eesti meistritiitli

Tänavustel Eesti meistrivõistlustel said kergemate meeste seas oodatult kuldmedalid kaela Semjon Karhanin, Andrei Hartšenko ning Artur Sarva. Kuni 91-kiloste meeste konkurentsis astus ringi ka harva Eestis võistlev Ainar Karlson. Järjekorras juba 12. meistritiitel tuli Karlsonile aga eeldatust mõnevõrra raskemalt. Nimelt osutas Gennadi Štšerbin finaalmatšis sedavõrd südikat vastupanu, et seekord võttis Karlson võidu alles kohtunike häältega.

"Tavaliselt lõpetan liiga vara ära ja rahvas lihtsalt ei näe, kuidas suudaksin kolmandas raundis poksida. Nüüd nad nägid, et kolmandas raundis suutsin ja jõudsin, kuigi vastane tuli kogu aeg peale, aga nägin, et vastane lihtsalt väsis ära ja hakkas lööma palju mööda," ütles Karlson ETV-le. "Kuigi sain paar korda peaga, aga poksis see ei häiri mitte kedagi, lihtsalt poksime edasi."