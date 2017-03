Taavi Nõmmistu koduklubi startis Belgia liiga vahegrupiturniiril võidukalt

Belgia meistrisarjas on hooaeg jõudnud vahegrupiturniirini. See tähendab, et esimeses ehk ülemises vahegrupis mängivad omavahel kuus põhiturniiri edukamat võistkonda ja alumisel neli tagumist. Nii Taavi Nõmmistu kui Andres Toobali koduklubid kuuluvad ülemisse poolde.