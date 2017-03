Suusaliidu president: tulevikku vaadates olen optimistlik

"Ma arvan, et tulemused olid enam-vähem sellised, nagu olid oodata. Kristjani tulemuse üle on kindlasti väga hea meel, mäel näitas ta, milleks on võimeline ja ütles ka pärast võistlust, et tegelikult oli tema jaoks ootamatu kolmandana startimine. Sellises olukorras pole ta enne olnud sellisel tasemel," ütles Laane ETV-le. "Vaadates tulevikku olen mina igatahes optimistlik. Kindlasti hüppajate suhtes, kahevõistlejate suhtes kahtlemata. Suusatamises sõitsid meie naised südika teatevõistluse, muidu olid tulemused täpselt sellised nagu kogu see hooaeg on olnud."

"Imet ei sündinud. Iseenesest Algo tegi hea sõidu (Kärp sai 15 km klassikasõidus 26. koha – toim). Täna polnud võib-olla kõige parem päev, aga pigem olid meie suusatajad siin pisut paremad kui nad on olnud MK-sarjas. Üllatust ei sündinud, aga vorm, ma arvan, oli selle hooaja kõige parem," jätkas Laane.

"Arvan, et tulebki vaadata, missugused tulemused on enne olnud ja kui me vaatame viimast nelja aastat, on tulemused olnud kogu aeg enam-vähem sarnased," sõnas Laane. "Raske ongi, kui oodata natuke erinevaid tulemusi. Samas on rõõm, et sel aastal oli uusi noori peal, on tulemas uut põlvkonda ja loodame, et tulemused tulevikus ka pisut paranevad."

Mida muudaksite olümpiahooajaks? "Eks tuleb koos sportlaste ja treeneritega maha istuda ja vaadata, mida tuleb teha pisut teistmoodi. Selge on see, et kui täpselt samamoodi teha, siis ilmselt tuleb ka sama tulemus," nentis ta. "Õnneks aega selleks on, hooaeg on nüüd lõppemas, arvan, et tulebki aeg maha võtta, koos maha istuda. Taustajõude on päris palju ja teadmisi on palju, tuleks siis ära ka realiseerida."