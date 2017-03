Ksenija Balta: see atmosfäär andis ülipositiivse emotsiooni

„See tulemus teeb mulle väga suurt rõõmu, sest sellega on rahu majas – MM-i norm on täidetud ja seda ei pea suvel hakkama taga ajama," tõdes Balta pärast võistlust ERR-ile. "Kui päris aus olla, oli see siin minu teine eesmärk finaali pääsemise kõrval.“

Kuidas sa kirjeldad sind vallanud tundeid? „Ma olin tõesti päris närvis, sest ma tundsin, et asjad on tegelikult paigas ja vorm hea, emotsioonid õiged. Sain rajale pihta, kõik oli õige, aga natukene tuli selle sammuga tegeleda. Samas ei saa ma midagi öelda, pidin riskima, siin pole mõtet ennast tagasi hoida. Täna oli selline tulemus, aga kui me vaatame esikolmikut, on see mingil määral midagi müstilist. Sinna vast täna asja ei olnud, aga kindlasti vaatan hüpped üle ja teen omad korrektuurid."

"Kui silmas pidada külmetushaigust ja mõned asjad veel, olen võistlusega väga rahul," jätkas Balta. "See oli väga kõrge tasemega ja see viies koht on pigem võidetud, mitte kaotatud. Kõige tähtsam oli see, et mul püsiks jõud sees. Isegi see haigus ei kõigutanud mind, mis on üli-ülipositiivne."

Sa lahkusid võistluspaigast mingil määral longates. Kas see oli midagi, mis juhtus viimasel katsel või on sellel taga mingi pikem lugu? „Ütleme nii, et doktor ütleb kindlasti rohkem. Võtan temaga kohe täna ühendust, aga suure tõenäosusega arvan, et siin midagi hullu ei ole. See on põlv, mis on põhimõtteliselt kogu minu sportlaskarjääri jooksul (muret valmistanud - toim.). Täna see lõi kahjuks välja ja tuleb natuke ravida, aga ma arvan, et midagi hullu ei ole.“

Kaugushüppe võitis kodupubliku ees võistelnud Ivana Španovic, kes hüppas võimsa tulemuse 7.24. Hõbeda võitis britt Lorraine Ugen 6.97-ga, pronksi sakslanna Claudia Salman-Rath 6.94-ga.

Kas sa uskusid, et Ivana Španovic on millekski selliseks võimeline, või ta ongi lihtsalt täiesti teisest maailmast? „Tegelikult tema kvalifikatsioonis hüpatud tulemus 7.03 ütles iseenesest väga palju. Ma uskusin, et ta on võimeline 7.20-ks, see väga suure üllatusena ei tulnud. See seeria oli iseenesest väga võimas, mitte ühtegi hüpet alla seitsme meetri, see on midagi väga fenomenaalset. Aga sakslanna Claudia (Salman-Rath - toim.) üllatas väga. Inglanna üllatas natuke, aga ta on varemgi hüpanud 6.90. Kõik need tulemused kokku – väga kõrge tase.“

Kas see emotsioon siin võistelda oli ka veidi erinev, kui mõnel teisel tiitlivõistlusel? „Absoluutselt, see atmosfäär oli midagi täiesti enneolematut. Mina ei mäleta, et tiitlivõistlusel midagi taolist üldse oleks olnud. See on täiesti super, et inimesed ei olnud kadedad, elasid kaasa ja kui paluti, plaksutati kõigile. See annab ainult ülipositiivsed emotsioonid ja nüüd tuleb ainult minna trenni ja mõtlema hakata, kuidas paremaks saada, sest nende tüdrukutega tuleb ju kuidagi võidelda!“