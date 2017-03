Mechaal edestas 3000 m lõpusirgel Ingebrigtsenit

ETV

Sise-EM Belgradis. Esimesel võistluspäeval selguvad medalivõitjad meeste ja naiste 60 meetri tõkkejooksus, meeste teivashüppes, naiste kuulitõukes ja viievõistluses. Teivashüppes on favoriidiks tänavu 6 meetrit ületanud poolakas Piotr Lisek. Viievõistluses tuleb tiitlit kaitsma Rio olumpiavõitja seitsmevõistluses Nafissatou Thiam. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets.

Sise-EM Belgradis. Kavas on naiste kaugushüppe kvalifikatsioonivõistlus ning meeste seitsmevõistluse 2 esimest ala. Rio olümpiamängudel kaugushüppes 6. koha saavutanud Ksenija Balta võistles Euroopa sisemeistrivõistlustel viimati 8 aastat tagasi ja võitis tookord kuldmedali. Seitsmevõistluses on starti tulemas Maicel Uibo ja Kristjan Rosenberg. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets.

Sise-EM Belgradis. Viimasel võistluspäeval on kavas 11 medaliala, nende seas naiste kaugushüpe ja meeste seitsmevõistlus. Just nende aladega on seotud Eesti kergejõustiku suurimad edulootused tänavusel EM-il. Veel selguvad medalivõitjad meeste ja naiste 800 ja 3000 meetri jooksus, meeste kõrgushüppes, kolmikhüppes, naiste 60 meetri sprindis ning 4x400 m teatejooksudes. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets.