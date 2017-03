Jelena Välbe kiitis eestlasi: meil olid MM-i parimad määrdemehed

"See on üks kirkamaid maailmameistrivõistlusi venelaste jaoks, oleme väga rahul," rõõmustas Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe intervjuus ERR-ile. "Oleme Sergeiga väga rahul ja ka naistel olid medalid, mida pole ammu olnud. Oleme väga rõõmsad, tänud kogu meeskonnale ja kaasaelajatele."

Ustjugov tuli Lahtis maailmameistriks suusavahetusega sõidus ja koos Nikita Krjukoviga ka paarissprindis, lisaks võitis ta hõbemedali sprindis ja 50 km vabatehnikasõidus ning aitas Venemaa hõbedale teatesõidus. Naiste seas võitsid Julia Belorukova ja Natalja Matvejeva paarissprindis hõbeda.

"Tõepoolest, nii palju medaleid me ei planeerinud, see oli meie jaoks üllatus, naiste medal oli ka üllatus," tõdes Välbe. "Ustjugovi taga oli kogu tiim, aga noored võistlesid ka väga hästi, kuigi neilt seda väga ei oodatud. Oleme tõepoolest väga rõõmsad."

Venelaste edusse andsid oma panuse ka eestlastest määrdemehed. "Tänasime neid kogu aeg, rääkisin nende heast tööst ka televisioonis. Sellel MM-il olid meie määrdemehed kõige paremad," kiitis Välbe.

Välbe rääkis ka Lahtist neli kuldmedalit võitnud norralanna Marit Björgenist. "Ma ei tea, mis eesmärgid on Marit Björgenil, aga see on igal juhul suur saavutus, mis ta siin tegi," sõnas Välbe. "Mul on oma võistkond ja oma töö, tegelen nendega, kuid saan aru, et Marit on väga suurepärane sportlane ja praegu on tema aeg."