Kaunas lõpetas Balti liigas Kohila valitsemisaja, Tartu naiskond pronksil

Kaunases toimunud kuldmedalimängus ei suutnud tiitlikaitsja Kohila Võrkpalliklubi/E-Service neljandat järjestikust tiitlit võita. Põhiturniiri võitja Kaunase-ASU lõpetas kolmel viimasel aastal meistriks kroonitud Kohila Võrkpalliklubi/E-Service valitsemisaja, saavutades finaalis 3:0 (20, 18, 16) võidu.

"Tegemist on tugeva võistkonnaga ja täna oli nende päev. Neil tõi peaaegu iga pallipuude õnnestumise, meil omakorda ei tulnud ükski asi välja sellel tasemel, milleks oleme suutelised. Siirad õnnitlused nii võitjatele kui ka Tartu naiskonnale, kes võitles välja pronksmedali," lausus Kohila naiskonna peatreener Peeter Vahtra.

Finaalmängu resultatiivseim oli Eesti naiskonna diagonaalründaja Kertu Laak, kes kogus 17 punkti. Anastasia Gorina assisteeris 10 punktiga. Ülejäänud Kohila mängijad kahekohalise resultaadini ei jõudnud. Pallingu vastuvõtul koguni üheksal korral eksinud ja pluss-miinus arvestuses kümnega miinusesse jäänud Tatjana Karpušina tõi neli ja Agnes Karm samuti neli punkti.

Kohila realiseeris 66-protsendilise pallingu vastuvõtu juures rünnakuid vaid 30-protsendiliselt. Leedulannade samad näitajad olid vastavalt 70% ja 40%. Blokis jäi punktidega 8-5 ja pallingul 14-6 peale Kaunase naiskond. Võitjate efektiivsusnäitaja oli +28 ja kaotajatel -6.

Eelmisel hooajal viimaseks jäänud Tartu Ülikool/Eeden tõusis esmakordselt Baltimaade kolme edukaima võistkonna hulka. Kui turniiri eel sõnas tartlannade peatreener Andrei Ojamets, et medal oleks naiskonnale selge eneseületus, siis kolme päeva jooksul näidatud südi mänguga suutis naiskond poolehoidjatele ja endale kuhjaga positiivseid emotsioone pakkuda. Veerandfinaalis alistati 3:1 (25:16, 16:25, 25:13, 26:24) Daugavpilsi naiskond, poolfinaalis tuli küll tunnistada Kohila 0:3 (-11, -22, -15) paremust, ent kolmanda-neljanda koha vastasseisus oldi 3:2 (15, -21, 17, -21, 11) üle Läti parimast naiskonnast Jelgava/LU-st.

"Nädalalõpuga saab kindlasti rahule jääda, aga pronksmedal ei tulnud lihtsalt. Meie võistkonnas pole ju paljudel palluritel suurte mängude kogemust ja nende jaoks oli see uueks katsumuseks, ent nad oli tublid ja pidasid ilusti vastu," rääkis Ojamets.

Kuigi pikkuselt jääb Tartu naiskond paljudele konkurentidele selgelt alla, näidati täna suurepärast tegutsemist blokis, millega teeniti 19 punkti. Vastaste saldoks kogunes kolm sulustamispunkti. "Jelgava mängib üsna sirgjoonelist ja lihtsat mängu, rõhudes kõrgetele tõstetele," kiitis Ojamets ka naiskonna taktikaliselt head valmisolekut.

Hästi töötas ka Tartu naiskonna peamine relv ehk hea serv, millega teeniti 14 punkti, lätlannade nelja vastu. Kohtumise resultatiivseimana tõi Ingris Suvi 24 punkti. Laura Reiter lisas 15, Renate Pikk 14 ja Kertti Külm 11 punkti.

Seitsmenda koha saavutanud TTÜ/Tradehouse alistas 7.-8. koha mängus 3:1 (21, 21, -16, 22) resultaadiga Leedu võistkonna Alytus Prekyba-Parama. Reelika Raap tõi võitjatele 17 (+10), Maali Kanemägi 14 (+10) ja Erle Püvi 9 punkti. TTÜ võidu võtmeks kujunes rünnakutegevus, kui 33% rünnakutest lõppesid punktivõiduga. Prekyba-Parama sama näitaja oli 29%. Blokis kogus Eesti esindus seitse ja Leedu naiskond koguni 22 punkti. Pallingul saavutasid mõlemad võistkonnad üheksa punkti.

"Hea on see, et lõpetasime turniiri positiivsel noodil ja võitsime viimase mängu. Küll jäi aga püstitatud eesmärk poolfinaali pääsemise näol saavutamata. Mänguvanker tõrkus kõikides elementides ja kui midagi lagunema hakkas, siis kärises igalt poolt. Oma jälje jättis ka Kaisa Õunpuu vigastus, mistõttu meil ei olnud lisakäiku juurde panna," nentis TTÜ naiskonna juhendaja Marko Mett. "Nüüd püüdleme aga uute eesmärkide poole, sest üks tiitel on ju veel mängus," vaatas peatreener Eesti meistrivõistluste otsustavate mängude suunas.

Finaalturniirile mitte pääsenud Tallinna Ülikool saavutas hooaja kokkuvõttes üheteistkümnenda ja Famila/Võru Võrkpalliklubi kaheteistkümnenda koha.

Finaalturniiri paremusjärjestus:

1. TK Kaunas-ASU (Leedu)

2. Kohila VK/E-Service

3. TÜ/Eeden

4. Jelgava/LU (Läti)

5. VK miLATss (Läti)

6. Achema- KKSC (Leedu)

7. TTÜ/Tradehouse

8. Alytus Prekyba-Parama (Leedu)